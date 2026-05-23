معتمد جمال: لهذا السبب نفذ عبد المجيد ركلة الجزاء ضد الأهلي.. وبكيت بعد الكونفيدرالية

كشف معتمد جمال مدرب الزمالك سبب تنفيذ حسام عبد المجيد ركلة الجزاء ضد الأهلي.

الزمالك توج بطلا للدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.

وقال معتمد جمال عبر إم بي سي مصر 2: "كان هناك فترة بسبب ضيق الوقت كنا نعمل كليا على الجانب النفسي لأن ليس هناك وقت للعمل الفني".

وأضاف "أنا المدرب الوحيد الذي لم يملك رفاهية تدوير اللاعبين وكنت أعرف أن الفريق سيعاني بدنيا في آخر مباراتين بسبب ضغط المباريات، ولذلك تعرض عمر جابر لإصابة عضلية ضد إنبي على سبيل المثال".

وواصل "مباراة سموحة أجبرت على دخول بيزيرا من أجل تحقيق الفوز ثم استبدلته مرة أخرى، لأننا كنا معرضين لخسارة الدوري والكونفيدرالية فيما بعد".

وأكمل "كانت خطتنا ضد اتحاد العاصمة أننا نضغط من الدقيقة الأولى ولكن بعد تسجيل الهدف الأول تراجع اللاعبون بسبب القلق على النتيجة، وهذا ما أحزن عبد الله السعيد".

وتابع "مباراة بيراميدز كانت نقطة تحول، لأن المنافس كان ينتظر سقوطنا، قالوا عننا من قبل إننا محظوظين وهذا غير حقيقي".

واستمر "عبد الله السعيد بالأرقام أكثر من يركض في الملعب، وأظهر ذلك للاعبين في المحاضرات الفنية، وأضرب المثل به دائما للاعبين، لا أعرف كيف لأحد يقول إنني أشرك عبد الله السعيد كنوع من المجاملة له".

وأوضح "الفريق مميز باللعب على التحولات، لا نستطيع اللعب في المساحات الضيقة، حتى بيراميدز ترك لنا الكرة في المباراة الثانية، قلت للاعبين بين الشوطين لا أريد تقديم كرة جميلة، بمعنى أننا لن نضغط على الخصم وسنترك لهم الكرة، خاصة أن بيراميدز ينافس على الدوري، وأدخلت شيكو بانزا عندما قرر بيراميدز الضغط والاستحوذ وأراد تحقيق الفوز، أدركت أن نقطة قوتي قد حانت".

وواصل "جماهير الزمالك كانت تشعر بي بعد الخسارة من الأخلي وهتفوا باسمي".

وأوضح "بكيت بعد مباراة اتحاد العاصمة ولم يراني أي شخص، لا أحب يرحل أي مشجع لمنزله ويهو يشعر بالحزن".

وشرح "بعد خسارة الأهلي من بيراميدز بثلاثية وصل للاعبين وللجماهير أننا إذا لم نفز بنتيجة كبيرة فلن نشعر بالرضا لأننا الأفضل ولكن لا توجد هذه الحسابات في مباريات القمة، توقيت الهدف الأول كان صعبا وكذلك الأخطاء الفردية".

وأكمل "تنفيذ حسام عبد المجيد أم عبد الله السعيد لركلة الجزاء ضد الأهلي؟ مصطفى شوبير ربما يعلم كيف يفكر عبد المجيد وكنت أريد عبد الله السعيد أو عدي الدباغ، لكن أحمد فتوح أخبرني أن عبد المجيد مركز ومن الأفضل أن ينفذها هو".

وعن شيكو بانزا قال: "يحب أن يشعر بالحب وعندما أقول له أحبك يقول لي أرى ذلك في عينك، هو لاعب مزاجي، ويحزن كثيرا عندما لا يشارك، ويفسر ذلك أنني لا أحبه، لذلك أشرح له أن المساحات ضيقة".

وعن صديقه محمد صبري قال: "عشرة عمري، إذا كان معنا سيكون أسعد الناس لشخصي أيضا، هو استقبلني في الزمالك وكنا في المنتخب معا، شخص لن يتكرر، لم أصدق خبر وفاته".

وأضاف "صبري كان سيقبلني بعد تحقيق الدوري، صبري كان يوصي الناس علي عندما أعمل في أي ناد، هو أعز الناس وأغلاهم على قلبي، أهدي بطولة الدوري لأبي الذي آمن بي قبل وفاته".

وأردف "أرى أن جماهير الزمالك لم تكن مقتنعة بي في بداية تعييني، لكن في نصف المرحلة بدأت الجماهير أن تقتنع بي، أشكر جهازي المعاون كثيرا".

وأتم "شعرت أن المنافسة أصبحت شرسة أكثر بعد الهزيمة من الأهلي لأن هناك بطولة الكونفيدرالية أيضا، ولذلك عملت بشكل نفسي مع اللاعبين".

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.