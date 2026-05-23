معتمد جمال: جون إدوارد كان يصرف من ماله على الفريق.. وحلمت بسيناريو تتويج الدوري

أوضح معتمد جمال مدرب الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي كان يصرف من ماله الخاص على الفريق بسبب المشاكل المادية التي يعاني منها الأبيض.

وتوج الزمالك باللقب بعد منافسة شرسة وحسم اللقب في الجولة الأخيرة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا.

وقال معتمد جمال عبر إم بي سي مصر 2: "كنت أحلم بتحقيق بطولة الدوري مع الزمالك قبل تولي التدريب، وكان الحلم طبق الأصل لما حدث على أرض الواقع، رسمت سيناريو أن أتولى تدريب الزمالك في ظروف ليست جيدة وأقوده لتحقيق البطولات".

وأضاف "تذكرت هذا الحلم بعد التتويج بالدوري وتعجبت بشدة".

وأكمل "كنت حزينا بسبب عدم تحقيق الانتصارات مع الإنتاج الحربي قبل تولي تدريب الزمالك، ربما لو كنت انتصرت مع الفريق لم أكن مدربا للزمالك فيما بعد، لذلك لم أكن أعرف أن الخير سيكون مع الزمالك".

وواصل "الثنائي حسين لبيب رئيس الزمالك وجون إدوارد المدير الرياضي للنادي تحدث معي، وكنت غير راض عن وضع النادي كمشجع للزمالك، كنت "شايل كفني على إيدي" لأن الفريق كان يعاني من الكثير من الإصابات".

وتابع "أشكر جون إدوارد كثيرا لأنه وقف بجانبي منذ الدقيقة الأولى، فهو ينفذ كل شيء أريده بقدر المستطاع".

وكشف "لم يكن هناك حل آخر سوى بيع ناصر ماهر ونبيل عماد من أجل توفير الأموال للفريق".

وشدد "جون إدوارد كان يصرف من ماله الخاص على الفريق مثل خضوع لاعبين لإشاعات وهكذا".

واستمر "الزمالك كان يستهدف الحصول على أموال بسبب أرض أكتوبر في تواريخ محددة، لكن بعد سحب الأرض انهار كل شيء".

وأنهى حديثه قائلا: "أشكر ممدوح عباس على كل ما يقدمه لنادي الزمالك".

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2021/2022.

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.