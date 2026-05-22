الرياضية: اتحاد جدة يتجه لإقالة كونسيساو

يتجه نادي اتحاد جدة السعودي لإقالة البرتغالي سيرجيو كونسيساو من منصب المدير الفني عقب نهاية الموسم.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن القرار يأتي في ظل الخروج بموسم صفري مع النمور.

وأشار التقرير إلى أن النادي يدرس عقد المدرب البرتغالي من أجل دراسة العواقب المالية التي تترتب على فسخه.

وانضم كونسيساو في أكتوبر الماضي لكتيبة النمور خلفا للفرنسي لوران بلان بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وخلال 41 مباراة قاد الفريق لـ 21 فوز و7 تعادلات و13 هزيمة في جميع المسابقات.

واختتم الاتحاد الموسم بهزيمة ثقيلة على يد القادسية بنتيجة 5-1.

وأنهى اتحاد جدة الموسم في المركز الخامس بترتيب الدوري، وودع كأس الملك من نصف النهائي ودوري أبطال آسيا للنخبة من ربع النهائي.

وتأهل الفريق للدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسبق أن قاد كونسيساو فرق بورتو البرتغالي وميلان الإيطالي.