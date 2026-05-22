كرة يد - مي جمعة أفضل حارس مرمى في الدوري البولندي سيدات

الجمعة، 22 مايو 2026 - 23:00

كتب : FilGoal

فازت مي جمعة لاعبة فريق كوزالين بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري البولندي لكرة اليد سيدات.

واختتم كوزالين الموسم باحتلال المركز السادس في ترتيب الدوري البولندي للسيدات.

ويقام الدوري البولندي للسيدات بمشاركة 10 فرق ويتأهل أول 6 للمنافسة على اللقب بينما آخر 4 يتنافسون على الهبوط.

وتصدت مي لـ 319 فرصة على مرماها بنسبة نجاح 33.4% وهي صاحبة أعلى نسبة في المسابقة.

ومن المنتظر أن تنضم مي إلى ثورينجر الألماني الموسم المقبل.

وسبق أن صرّح هربرت مولر مدرب ثورينجر عبر صحيفة بيلد الألمانية: "وجدنا في مي جمعة ما نحتاجه تماما، أداؤها المميز في الدوري البولندي وتحقيقها أكبر عدد من التصديات كان بمثابة اللمسة الأخيرة.

وقالت مي جمعة في تصريحات عقب انضمامها للنادي الألماني "أتطلع للانضمام إلى هذا النادي وبدء هذه المرحلة الجديدة في مسيرتي."

وقادت مي جمعة منتخب السيدات لليد، للتأهل لبطولة العالم لليد للمرة الأولى في التاريخ في وقت سابق.

