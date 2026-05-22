البنك يكرر انتصاره على فاركو بهدف بوشامة

انتصر البنك الأهلي على فاركو بنتيجة 1-0 على فاركو في الجولة 12 من مرحلة تفادي الهبوط للدوري المصري.

سجل صلاح بوشامة هدف اللقاء الوحيد.

وظل فاركو الذي هبط سلفا دون فوز في آخر 8 مباريات إذ تعرض لـ 6 هزائم وتعادلين.

في المقابل استعاد البنك الانتصارات من جديد بعد تعادلين وخسارة في آخر 3 جولات.

وكرر البنك الانتصار على فاركو بنفس النتيجة بعدما فاز في الدور الأول بهدف دون رد من توقيع أحمد متعب.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70 عن طريق صلاح بوشامة بعد مجهود فردي رائع من توغل وتسديد في شباك أصحاب الأرض.

video:1

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي لـ 47 نقطة في المركز العاشر، فيما ظل فاركو في المركز الـ 20 وقبل الأخير برصيد 22 نقطة.

ويختتم البنك الموسم بلقاء الاتحاد السكندري، فيما يحل فاركو ضيفا على الإسماعيلي في الجولة الأخيرة.