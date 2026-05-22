ديماركو ولاوتارو وكيفو.. إنتر يسيطر على جوائز الدوري الإيطالي

الجمعة، 22 مايو 2026 - 22:22

كتب : FilGoal

سيطر إنتر على جوائز الدوري الإيطالي بعد تتويجه بالبطولة الـ 21 في تاريخه.

وحسم إنتر بطولة الدوري بعد الفوز على بارما بهدفين دون رد في الجولة 35.

ويعد إنتر أكثر من حصل على جوائز فردية التي قدمتها الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

وجاءت الجوائز كالتالي:

أفضل لاعب: فيديريكو ديماركو (إنتر)

أفضل حارس: ميل سفيلار (روما)

أفضل مدافع: ماركو باليسترا (كالياري)

أفضل لاعب وسط نيكو باز (كومو)

أفضل مهاجم: لاوتارو مارتينيز (إنتر)

أفضل مدرب: كريستيان كيفو (إنتر)

وتألق ديماركو كثيرا مع إنتر، إذ لعب 34 مباراة في الدوري وصنع 18 هدفا وسجل 6 آخرين.

بينما ضمن لاوتارو مارتينيز بنسبة كبيرة حصوله على جائزة هداف الدوري إذ سجل 17 هدفا ويأتي خلفه دونييل مالين لاعب روما وماركوس تورام مهاجم إنتر وأناستاسيوس دوفيكاس لاعب كومو بـ 13 هدفا.

وتتبقى جولة واحدة فقط على نهاية الدوري الإيطالي.

