كرة سلة - ميرفي لـ في الجول: نعرف ما هو المطلوب منا ويجب أن نحققه أمام داكار

شدد كيفين ميرفي لاعب سلة الأهلي على ضرورة التركيز في مباراة إياب ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL ضد فيلا دي داكار السنغالي.

وخسر الأهلي بنتيجة 93-90 في لقاء الذهاب الذي أقيم في رواندا.

وقال كيفين ميرفي لـ FilGoal.com: "أعتقد أننا بحاجة للفوز بفارق 4 نقاط الآن".

وأضاف "سنحاول فقط الفوز بفارق 4 نقاط، هذا كل ما يمكننا فعله".

وشدد "نعرف ما هو المطلوب منا ويجب أن نحققه، كانت خسارة صعبة".

وواصل "لعبنا أمام فريق جيد للغاية، في آخر مواجهة جمعَتنا بهم فزنا بفارق نقاط قليلة فقط".

وأتم "لذلك كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وعلينا أن ندخل المباراة المقبلة بطاقة أكبر هذا كل شيء".

وتقام نهائيات البطولة في رواندا خلال الفترة من 22 إلى 30 مايو الجاري.

ويقام ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، وسيقام لقاء الإياب يوم الأحد المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز في لقاء الإياب بفارق 4 نقاط أو أكثر من أجل حصد بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة تايجرز الرواندي والفتح الرباطي