كرة سلة - ميرفي لـ في الجول: نعرف ما هو المطلوب منا ويجب أن نحققه أمام داكار

الجمعة، 22 مايو 2026 - 22:03

كتب : عمرو عبد المنعم

كيفين ميرفي - الأهلي

شدد كيفين ميرفي لاعب سلة الأهلي على ضرورة التركيز في مباراة إياب ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL ضد فيلا دي داكار السنغالي.

وخسر الأهلي بنتيجة 93-90 في لقاء الذهاب الذي أقيم في رواندا.

وقال كيفين ميرفي لـ FilGoal.com: "أعتقد أننا بحاجة للفوز بفارق 4 نقاط الآن".

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي يخسر في ذهاب ربع نهائي بطولة إفريقيا أمام داكار كرة سلة - وصول بعثة الأهلي إلى رواندا استعدادا لإقصائيات الدوري الإفريقي كرة سلة – رسالة من أنس أسامة لجماهير الاتحاد السكندري كرة سلة – استبعاد سيف سمير ومالك ياسر.. وعودة زهران لقائمة الأهلي في BAL

وأضاف "سنحاول فقط الفوز بفارق 4 نقاط، هذا كل ما يمكننا فعله".

وشدد "نعرف ما هو المطلوب منا ويجب أن نحققه، كانت خسارة صعبة".

وواصل "لعبنا أمام فريق جيد للغاية، في آخر مواجهة جمعَتنا بهم فزنا بفارق نقاط قليلة فقط".

وأتم "لذلك كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وعلينا أن ندخل المباراة المقبلة بطاقة أكبر هذا كل شيء".

وتقام نهائيات البطولة في رواندا خلال الفترة من 22 إلى 30 مايو الجاري.

ويقام ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، وسيقام لقاء الإياب يوم الأحد المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز في لقاء الإياب بفارق 4 نقاط أو أكثر من أجل حصد بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة تايجرز الرواندي والفتح الرباطي

الأهلي كرة سلة بطولة إفريقيا لكرة السلة كيفين ميرفي
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يخسر في ذهاب ربع نهائي بطولة إفريقيا أمام داكار انتهت BAL - الأهلي (90)-(93) فيلا دي داكار.. الحسم في لقاء الإياب دوري NBA – بعد وقتين إضافيين.. سبيرز يهزم أوكلاهوما في أولى مباريات نهائي الغرب كرة سلة - وصول بعثة الأهلي إلى رواندا استعدادا لإقصائيات الدوري الإفريقي دوري NBA – شاي جيلجوس ألكسندر أفضل لاعب للعام الثاني على التوالي كرة سلة – رسالة من أنس أسامة لجماهير الاتحاد السكندري كرة سلة – استبعاد سيف سمير ومالك ياسر.. وعودة زهران لقائمة الأهلي في BAL كرة سلة – الإعلان عن عقوبات الأهلي والاتحاد في نهائي الدوري
أخر الأخبار
الرياضية: اتحاد جدة يتجه لإقالة كونسيساو 47 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد - مي جمعة أفضل حارس مرمى في الدوري البولندي سيدات 56 دقيقة | رياضات أخرى
توخيل: بالمر ليس مؤثرا.. وتفاجأت من ماجواير لأننا تحدثنا معا ساعة | الكرة الأوروبية
البنك يكرر انتصاره على فاركو بهدف بوشامة ساعة | الدوري المصري
ديماركو ولاوتارو وكيفو.. إنتر يسيطر على جوائز الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - عروض محلية وقارية لـ أميرة يوسف مدربة منتخب مصر للسيدات ساعة | رياضة نسائية
كرة سلة - ميرفي لـ في الجول: نعرف ما هو المطلوب منا ويجب أن نحققه أمام داكار ساعة | كرة سلة
خبر في الجول - سموحة ينتظر قرار سيراميكا بشأن أمادي 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529626/كرة-سلة-ميرفي-لـ-في-الجول-نعرف-ما-هو-المطلوب-منا-ويجب-أن-نحققه-أمام-داكار