ربيعة يتفوق على النني.. العين يتوج بكأس الإمارات بالفوز على الجزيرة

الجمعة، 22 مايو 2026 - 21:00

كتب : FilGoal

العين

توج فريق العين ببطولة كأس رئيس الدولة بالفوز على منافسه الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشارك الثنائي المصري رامي ربيعة مدافع العين، ومحمد النني لاعب الجزيرة بشكل أساسي واستمر حتى نهاية المباراة.

وكان العين قد توج أيضا ببطولة الدوري الإماراتي، والآن كأس رئيس الدولة، بالتالي حقق الثنائية المحلية.

وتعد هذه البطولة هي الثامنة في تاريخ النادي، ولم يتوج العين بكأس رئيس الدولة منذ عام 2018.

وبهذا يكون حقق رامي ربيعة بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة في أول موسم له مع العين.

وافتتح نبيل فقير لاعب الجزيرة النتيجة في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل سفيان رحيمي للعين بعد 4 دقائق.

وعاد رحيمي لوضع العين في المقدمة في الدقيقة 20، قبل أن يوسع عبد الكريم تراوري الفارق للعين في الدقيقة 44.

واختتم إريك أهداف العين في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من رأسية.

وتعرض خليفة الحمادي لاعب الجزيرة للطرد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبذلك يكون حقق الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين الثنائية المحلية.

