الجونة يقلب تأخره لفوز مثير على طلائع الجيش

قلب الجونة تأخره لفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في الجولة 12 من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وتقدم الجيش بهدف يحيى مصطفى، فيما خطف الجونة الانتصار بهدفي مروان محسن وأدهم كريم.

وحقق الجونة ثالث انتصار على ملعبه هذا الموسم في ملعب خالد بشارة.

في المقابل ظل طلائع الجيش دون فوز في آخر 8 مباريات خاضها خارج أرضه في جميع المسابقات (5 هزائم و3 تعادلات).

وكرر الجونة فوزه إيابا بعدما فاز ذهابا في الدور الأول بهدف دون رد.

وتقدم الجيش بهدف من يحيى مصطفى في الدقيقة 38 بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 84 تعادل الجونة عن طريق مروان محسن الذي سجل خامس أهدافه هذا الموسم.

وخطف أدهم كريم صاحب الـ 18 عاما الفوز للفريق الساحلي في الدقيقة 90+1 مسجلا ثاني أهدافه هذا الموسم بعدما سجل من قبل ضد الاتحاد السكندري.

الفوز رفع رصيد الحونة لـ 43 نقطة في المركز الـ 11.

فيما ظل طلائع الجيش في المركز الـ 13 برصيد 37 نقطة.

ويختتم الجونة موسمه بأن يحل ضيفا على بتروجت، فيما يستضيف طلائع الجيش خصمه وادي دجلة.