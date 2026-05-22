كرة سلة - الأهلي يخسر في ذهاب ربع نهائي بطولة إفريقيا أمام داكار

الجمعة، 22 مايو 2026 - 19:16

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي كرة سلة - BAL 2026

خسر الأهلي بنتيجة 93-90 من فيلا دي داكار السنغالي في ذهاب ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL.

وتقام نهائيات البطولة في رواندا خلال الفترة من 22 إلى 30 مايو الجاري.

ويقام ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، وسيقام لقاء الإياب يوم الأحد المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز في لقاء الإياب بفارق 4 نقاط أو أكثر من أجل حصد بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وصف المباراة

وأنهى الأهلي الربع الأول متقدما بنتيجة 29-25.

وقلب الفريق السنغالي الطاولة في الربع الثاني وأنهاه بنتيجة 47-45.

واستمر تقدم الفريق السنغال وحاول الأهلي تقليص الفارق وانتهى الربع الثالث بنتيجة 69-67.

في الربع الرابع تعادل الفريقان من جديد، لكن الفريق السنغالي انتصر في النهاية بنتيجة 93-90.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة تايجرز الرواندي والفتح الرباطي

