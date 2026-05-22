انتهت بث مباشر نهائي كأس الإمارات - الجزيرة (1)-(4) العين.. ربيعة يتوج بالبطولة
الجمعة، 22 مايو 2026 - 18:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزيرة ضد العين في نهائي كأس رئيس الدولة.
ويلعب محمد النني لاعب وسط الجزيرة بشكل أساسي، وكذلك رامي ربيعة مدافع العين.
مباشر| نهائي كأس رئيس الدولة - الجزيرة والعين
أبوظبي الرياضية 1May 22, 2026
انتهت
ق 90+7: طرد خليفة الحمادي لاعب الجزيرة.
ق 90+4: جووول إريك من رأسية.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+1: هدف من بانزا لاعب الجزيرة لكن لم يحتسب بداعي التسلل.
ق 45: جووول عبد الكريم تراوري بعد تسديدة على حدود منطقة الجزء.
ق 35: مدافع الجزيرة يبعد كرة من على خط المرمى.
ق 20: جووول الثاني سفيان رحيمي
ق 15: جووول سفيان رحيمي.
ق 11: جووول نبيل فقير.
انطلاق المباراة
