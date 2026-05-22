انتهت بث مباشر نهائي كأس الإمارات - الجزيرة (1)-(4) العين.. ربيعة يتوج بالبطولة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزيرة ضد العين في نهائي كأس رئيس الدولة.

ويلعب محمد النني لاعب وسط الجزيرة بشكل أساسي، وكذلك رامي ربيعة مدافع العين.

مباشر| نهائي كأس رئيس الدولة - الجزيرة والعين أبوظبي الرياضية 1 https://t.co/eg8Xy4bhDA — ADSportsTV (@ADSportsTV) May 22, 2026

انتهت

ق 90+7: طرد خليفة الحمادي لاعب الجزيرة.

ق 90+4: جووول إريك من رأسية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: هدف من بانزا لاعب الجزيرة لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

ق 45: جووول عبد الكريم تراوري بعد تسديدة على حدود منطقة الجزء.

ق 35: مدافع الجزيرة يبعد كرة من على خط المرمى.

ق 20: جووول الثاني سفيان رحيمي

ق 15: جووول سفيان رحيمي.

ق 11: جووول نبيل فقير.

انطلاق المباراة