أربيلوا يعلن رحيله عن تدريب ريال مدريد

الجمعة، 22 مايو 2026 - 17:30

كتب : FilGoal

أربيلوا

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لـ ريال مدريد رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويخوض ريال مدريد آخر مباراة في الموسم بمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي: "قضيت 20 عاما في ريال مدريد بعدة مناصب. ستكون هذه مباراتي الأخيرة هذا الموسم كمدرب لريال مدريد، ولا أعلم إن كانت ستكون الأخيرة في مسيرتي التدريبية مع ريال مدريد".

وأضاف "سأحاول الاستمتاع بها والتركيز على الفوز. ابتداءً من يوم الاثنين، سأفكر مليا فيما هو الأفضل لي. خطوت الخطوة التالية، وتطورت كثيرا خلال الأشهر الـ 4 الماضية، وأشعر أنني مستعد لتحديات جديدة".

وردا على إمكانية العمل رفقة جوزيه مورينيو قال: "العمل مع مورينيو؟ لست هنا للحديث عن الاحتمالات، مورينيو لديه طاقم عمل رائع وإذا جاء، فسيأتي مع طاقمه الخاص، وهذا هو الصواب".

وأتم "لا مجال لانضمامي إليه. أمضيت الأشهر الماضية أفكر في ريال مدريد، والآن حان الوقت لأفكر في نفسي. خطوت الخطوة التالية، وأشعر أنني مستعد لتحديات جديدة".

المدرب البالغ 43 عاما 27 مباراة وفاز في 17 مباراة وتعادل في 2 وخسر 8 مباريات.

سيخوض ريال مدريد مباراته الأخيرة في الموسم غدا السبت في العاشرة مساءً.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 83 نقطة بعدما حسم برشلونة اللقب لصالحه قبل 3 جولات على النهاية.

ريال مدريد الدوري الإسباني ألفارو أربيلوا
