"تحول كل هذا التعب إلى مجد".. السعيد يحتفل بالتتويج بلقب الدوري المصري مع الزمالك

أبدى عبد الله السعيد لاعب الزمالك فخره بتحقيق لقب الدوري المصري.

وتوج الزمالك باللقب بعد منافسة شرسة وحسم اللقب في الجولة الأخيرة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا.

وكتب السعيد عبر "فيسبوك"

"موسم كامل مليء بالتعب، والضغوطات، والتضحيات، والمعارك الصامتة، لكن الأبطال يُصنعون في اللحظات التي لا يراها أحد.

قاتلنا كل يوم، وتجاوزنا كل الصعوبات، ولم نتوقف أبدًا عن الإيمان.

واليوم تحوّل كل هذا التعب إلى مجد.

هذا اللقب يعني لي أكثر مما يمكن للكلمات أن تصفه.

وإلى جماهيرنا العظيمة… شكرًا على كل لحظة، وكل صوت، وكل دعم، وعلى ثقتكم بنا حتى النهاية.

هذا اللقب لكم أيضا سمعنا يا عم الحدوتة".

وحصد السعيد لقب الدوري الأول مع الزمالك والثالث بقميص الأبيض بعد السوبر الإفريقي وكأس مصر.

ورفع السعيد رصيده لـ 15 لقبا خلال مسيرته الكروية بقمصان جميع الأندية.

صاحب الـ 40 عاما خاض هذا الموسم 35 مباراة في جميع المسابقات سجل 3 أهداف وصنع 2.