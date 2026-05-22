شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي

أثنى الأنجولي شيكو بانزا محترف الزمالك على جمهور ناديه بعد التتويج بقلب الدوري.

شيكو بانزا النادي : الزمالك الزمالك

وساهم بانزا في تتويج الزمالك بلقب الدوري لأول منذ موسم 2021-2022.

وقال شيكو بانزا عبر قناة "إم بي سي مصر": "وافقت على اللعب للزمالك لأني أعرف حجمه جيدا في إفريقيا.

وأضاف "سعداء بتحقيق لقب الدوري من اجل الجمهور واللحظات الصعبة وتحديات كبيرة جدا. بكل تأكيد أحب جمهور الزمالك. جمهور الزمالك لا يوصف".

وشدد "الجمهور من حقه تقييم اللاعبين وفقا لرؤيته كل مباراة لها ظروفها وأنا أحاول تقديم ما لدي في كل مباراة أوعدهم العمل على تطوير نفسي وصناعة الفارق في كل مباراة أكون مثل مباراة بيراميدز".

وأجاب "الغضب عن استبدالي. أحب دائما التواجد في الملعب وتقديم أفضل ما لدي، عندما ييتم استبدالي أشعر أنني لم أقدم المطلوب مني ولم أظهر بصورة جيدة".

وتابع "المدرب يعرف شخصية شيكو بانزا جيدا ورغبتي في مساعدة الفريق والأمر ليس له علاقة بقرار المدير الفني وهم يقدرون ذلك جيدا".

وكشف "مباراة زد كانت الأصعب لي هذا الموسم مع الزمالك. كنت حزين في هذه المباراة لأننا لم نظهر بالصورة المطلوبة".

وواصل "تركت الملعب وذهبت للحمام في مباراة زد بعدما طلبت من الحكم الرابع الذهاب للحمام وعدت للملعب بعدها".

وأكمل "علاقتي قوية جدا بجوان بيزيرا، عامل اللغة يساعدنا كثيرا، وأحب اللعب بجواره والتفاهم بيننا رائع خاصة أمام المرمى، وكذلك عبد الله السعيد وأحمد فتوح".

وشدد "إذ رحل بيزيرا عن الزمالك سأحزن كثيرا لكن ذلك لن يؤثر على مسيرتي مع الفريق، وهذا الأمر حدث ما نبيل عماد عندما رحل عن الفريق".

وكشف "هدف بيراميدز؟ المدرب (معتمد جمال) دائما يعطيني تعليمات بالتعاون مع بيزيرا وتدربنا على هذه اللعبة في التدريبات ونجحنا في تطبيقها داخل الملعب".

وأجاب"علاقتي قوية بلاعبي الزمالك خاصة ماتيب (حسام عبد المجيد) وحزنت جدا لإهداره ركلة الجزاء في مباراة الأهلي لأنها كانت مؤثرة في أحداث المباراة".

وعن الخسارة أمام الأهلي بثلاثية أوضح "كنت أتمنى الفوز على الأهلي ولكنها كرة القدم، وربما هذه الهزيمة منحتنا الدوافع للفوز بالدوري في نهاية المطاف".

وتابع "تحدي طاهر محمد طاهر؟ لا أحب هذا الوصف ولكنها مباراة تنافسية بحضور جماهير كبيرة وكل منا يريد مساعدة فريقه وإظهار أفضل ما لديه".

وشدد "الأهلي فريق كبير للغاية وخصم عنيد والمنافسة التاريخية بين وبين الزمالك معروفة للجميع. أحب إمام عاشور وزيزو وتريزيجيه وهم لاعبين كبار".

وواصل "أعلم أن زيزو كان لاعبا في الزمالك. وبكل تأكيد كنت أتمنى اللعب بجواره لأن اللعب بجوار لاعبين جيدين يزيد من جودة الفريق".

وكشف "كامويش مهاجم الأهلي لعب معي في الدوري البرتغالي وهو لاعب رائع ويملك إمكانيات كبيرة ولكن التأقلم شيء مهم جدا مع الفريق وهذا ما أثر عليه خاصة أن الدوري البرتغالي مختلف تماما عن الدوري المصري".

وأجاب "اللعب للنادي الأهلي؟ لا بالطبع أنا أحب الزمالك للغاية، وفقط أريد اللعب بصفوفه".

وعن خسارة نهائي الكونفدرالية أوضح "سجلنا هدفا مبكرا في مواجهة اتحاد العاصمة، وكان لدينا الحماس لتسجيل مزيد من الأهداف والفوز بمجموع المباراتين، لكن كان علينا أيضا عدم استقبال الأهداف خاصة أننا واجهنا فريقا كبيرا، والآن استطعنا تعويض الجماهير بالفوز بالدوري".

وأجاب "الفوز بالدوري أم الكونفدرالية؟ كنت أريد الفوز بالبطولتين، لكن إذا كان علي الاختيار فالدوري بطولة مهمة جدا بالنسبة لي".

وأتم تصريحاته "بالطبع أنا مستمر مع الزمالك في الموسم المقبل. أتعرض لكثير من الشائعات لكنه أمر طبيعي وأنا متقبل ذلك وعلي دائما الرد في الملعب".

وانضم شيكو بانزا لصفوف الزمالك بداية الموسم الحالي قادما من نادي إشتريلا دي أمادورا البرتغالي.

ولعب الدولي الأنجولي 33 مباراة مع الزمالك، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين في جميع المسابقات.

وفاز شيكو بانزا مع الزمالك بلقب الدوري ووصافة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.