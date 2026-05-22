موندو ديبورتيفو: برشلونة قرر تفعيل بند شراء عقد حمزة عبد الكريم

قرر نادي برشلونة تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم لاعب فريق الشباب من الأهلي.

وتألق حمزة بتسجيل 6 أهداف وقيادة فريق الشباب لنهائي بطولة الأبطال الإسبانية إذ يستعد لمواجهة ريال مدريد يوم الأحد المقبل. (طالع التفاصيل)

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن تواجد اسم حمزة في قائمة منتخب مصر الأولية في كأس العالم 2026 فتح الباب لبرشلونة لتفعيل بند الشراء.

ويقدر بند شراء اللاعب بـ 3 ملايين يورو تصل إلى 5 ملايين يورو بالمكافآت تُدفع للأهلي.

وأشار التقرير إلى أن قرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر باستدعاء حمزة كان له تأثير كبير داخل النادي.

ويراقب برشلونة فاتورة الرواتب وقاعدة 1-1 (التي تسمح للنادي بالإنفاق بناء على الإيرادات المسجلة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على خطط التعاقدات في سوق الانتقالات المقبلة).

وأوضح التقرير إلى أن الكلمة الأخيرة بشأن موقف حمزة تعود لـ خوسيه رامون أليكسانكو المدير الرياضي لقطاع الناشئين في برشلونة الذي لم يصرّح بشكل علني عن الأمر.

وكشف التقرير أن الجميع في برشلونة يرى أن "حمزة بفضل إمكانياته لديه مستقبل واعد جدا أمامه".

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدث فيه هانز فليك مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي: "استدعاء حمزة عبد الكريم في الصيف؟ هذا ما علينا انتظاره. نحن نخطط حاليا لفترة الإعداد للموسم الجديد، وأنا متحمس جدا لرؤية وجوه جديدة".

وأضاف "عندما بدأت هنا في 2024، كان من الرائع رؤية الجودة التي يمتلكها لاعبو لاماسيا، وهذا الأمر تكرر أيضا هذا الموسم. لذلك، عندما يعود من كأس العالم، بالطبع قد يكون خيارا بالنسبة لنا".

وسجل حمزة عبد الكريم هدفا وقاد فريق شباب برشلونة للفوز على لاس بالماس بنتيجة 2-0 والتأهل لنهائي كأس الأبطال الإسبانية.

ورفع حمزة رصيده لـ 6 أهداف بقميص الفريق منذ انضمامه بواقع 3 ضد مونت كارلو وهدف آخر ضد تيرينيفي وآخر ضد ويسكا.

وسيلتقي برشلونة في النهائي مع ريال مدريد يوم الأحد المقبل بعدما انتصر الأخير بنتيجة 3-1 على غرناطة.

