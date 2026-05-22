300 مليون جنيه لدعم وتسريع وتيرة العمل في استاد النادي المصري

الجمعة، 22 مايو 2026 - 13:18

كتب : عبد الرحمن فوزي

خصصت وزارة التخطيط، ومحافظة بورسعيد دعما ماليا بقيمة 300 مليون جنيه، لتسريع وتيرة العمل ودعم مشروع استاد النادي المصري.

وعقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعٱ، اليوم الجمعة، بمقر ديوان عام المحافظة.

وأعلن أحمد رستم وزير التخطيط التصديق على صرف 200 مليون جنيه لدعم مشروع استاد النادي المصري.

كما أعلن إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد عن صرف مبلغ 100 مليون جنيه بصفة عاجلة دعماً لمشروع استاد النادي المصري الجديد، بهدف تسريع وتيرة العمل ودفع معدلات التنفيذ خلال المرحلة الحالية.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي ومستجدات الأعمال الإنشائية بمشروع استاد النادي المصري الجديد، في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالارتقاء بالبنية التحتية الرياضية ودعم الأندية الشعبية، والعمل على توفير منشآت رياضية متطورة وفق أحدث المعايير العالمية.

واستعرضت الشركة المنفذة واستشاري المشروع عرضاً تقديمياً حول الموقف التنفيذي الحالي ومكونات المشروع، متضمناً معدلات الإنجاز في مختلف القطاعات، وما تم تنفيذه من أعمال إنشائية وتجهيزات، إلى جانب عرض المراحل المقبلة الخاصة باستكمال الأعمال والتشطيبات النهائية، بما يتوافق مع أحدث المواصفات والمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

كما شهد اللقاء مناقشات موسعة بشأن آليات تذليل أية تحديات أو معوقات قد تؤثر على سير العمل، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية كافة، وضمان استمرار التدفقات المالية اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع استاد النادي المصري يمثل أحد المشروعات الرياضية الكبرى التي تحظى بأهمية خاصة لدى أبناء المحافظة وجماهير النادي المصري، باعتباره صرحاً رياضياً وتنموياً يعكس حجم ما تشهده بورسعيد من طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير مختلف أوجه الدعم لضمان خروج المشروع بالشكل الذي يليق بتاريخ النادي المصري ومكانة بورسعيد الرياضية.

ومن جانبهما، أكدا وزيرا التخطيط والشباب والرياضة أهمية المشروع باعتباره إضافة قوية لمنظومة البنية الرياضية المصرية، مشيرين إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنشآت الرياضية والشبابية بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لاكتشاف المواهب وصناعة أجيال رياضية واعدة.

