قائمة إنجلترا - هاري كين وتوني في الهجوم.. وغياب أرنولد وفودين عن كأس العالم
الجمعة، 22 مايو 2026 - 12:43
أعلن الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا قائمة الأسود الثلاثة النهائية التي ستخوض كأس العالم 2026.
ويتواجد الثنائي هاري كين هداف بايرن ميونيخ، وإيفان توني مهاجم الأهلي السعودي على رأس خيارات توخيل.
فيما يغيب ألكسندر أرنولد مدافع ريال مدريد، وفيل فودين جناح مانشستر سيتي عن خيارات المدرب الألماني.
وجاءت قائمة إنجلترا لكأس العالم كالتالي:
حراسة المرمى:
دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردان بيكفورد (إيفرتون) - جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)
خط الدفاع:
دان بيرن (نيوكاسل)- مارك جيهي (مانشستر سيتي) - إزري كونسا (أستون فيلا) - تينو ليفرامينتو (نيوكاسل) - نيكو أورايلي (مانشستر سيتي) - جاريل كوانساه (باير ليفركوزن) - جيد سبينس (توتنام) - جون ستونز (مانشستر سيتي)
خط الوسط:
إليوت أندرسون (نوتنجام فورست) - جود بيلينجهام (ريال مدريد) - جوردان هندرسون (برينتفورد) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - إيبيريتشي إيزي (أرسنال) - مورجان روجرز (أستون فيلا)
خط الهجوم:
أنتوني جوردون (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ)- نوني مادويكي (أرسنال) - ماركوس راشفورد (برشلونة) - بوكايو ساكا (أرسنال) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - إيفان توني (الأهلي السعودي).
ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 11 رفقة كرواتيا وغانا وبنما.
ويستعد الأسود الثلاثة لكأس العالم بمواجهتي نيوزيلندا وكوستاريكا وديا.