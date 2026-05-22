قائمة إنجلترا - هاري كين وتوني في الهجوم.. وغياب أرنولد وفودين عن كأس العالم

الجمعة، 22 مايو 2026 - 12:43

كتب : FilGoal

إنجلترا - سلوفاكيا - يورو 2024 - جود بيلينجهام - هاري كين

أعلن الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا قائمة الأسود الثلاثة النهائية التي ستخوض كأس العالم 2026.

ويتواجد الثنائي هاري كين هداف بايرن ميونيخ، وإيفان توني مهاجم الأهلي السعودي على رأس خيارات توخيل.

فيما يغيب ألكسندر أرنولد مدافع ريال مدريد، وفيل فودين جناح مانشستر سيتي عن خيارات المدرب الألماني.

أخبار متعلقة:
"صدمت وشعرت بخيبة أمل".. ماجواير يعلن غيابه عن قائمة إنجلترا في كأس العالم تيليجراف: فودين وبالمر يغيبان عن قائمة إنجلترا في كأس العالم 2026 محمد صلاح أمام كبار إنجلترا.. مانشستر يونايتد شباكه المفضلة وتوتنام ضحيته الأكبر تقرير: ليفربول يجدد اهتمامه بمدافع لايبزج المعار في إنجلترا

وجاءت قائمة إنجلترا لكأس العالم كالتالي:

حراسة المرمى:

دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردان بيكفورد (إيفرتون) - جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

خط الدفاع:

دان بيرن (نيوكاسل)- مارك جيهي (مانشستر سيتي) - إزري كونسا (أستون فيلا) - تينو ليفرامينتو (نيوكاسل) - نيكو أورايلي (مانشستر سيتي) - جاريل كوانساه (باير ليفركوزن) - جيد سبينس (توتنام) - جون ستونز (مانشستر سيتي)

خط الوسط:

إليوت أندرسون (نوتنجام فورست) - جود بيلينجهام (ريال مدريد) - جوردان هندرسون (برينتفورد) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - إيبيريتشي إيزي (أرسنال) - مورجان روجرز (أستون فيلا)

خط الهجوم:

أنتوني جوردون (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ)- نوني مادويكي (أرسنال) - ماركوس راشفورد (برشلونة) - بوكايو ساكا (أرسنال) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - إيفان توني (الأهلي السعودي).

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 11 رفقة كرواتيا وغانا وبنما.

ويستعد الأسود الثلاثة لكأس العالم بمواجهتي نيوزيلندا وكوستاريكا وديا.

منتخب إنجلترا كأس العالم هاري كين
نرشح لكم
قائمة النرويج - هالاند وأوديجارد على رأس 26 لاعبا في كأس العالم قائمة جنوب إفريقيا - 7 محترفين.. بروس يضم 55 لاعبا ضمن الاختيارات الأولية لـ كأس العالم قائمة السنغال - ماني على رأس اختيارات باب ثياو في كأس العالم شقيق حمزة عبد الكريم لـ في الجول: أشكر التوأم.. وسيكون على قدر المسؤولية في كأس العالم بعد انضمامه لقائمة كأس العالم.. عبد المنعم: الحلم تحقق بالصبر آس: فيفا يدرس مقترح زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2030 إلى 64 رباعي لأول مرة مع حسام حسن ولاعب يعود بعد فترة في قائمة كأس العالم 17 لاعبا.. أبرز اللاعبين الغائبين عن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026
أخر الأخبار
قائمة إنجلترا - هاري كين وتوني في الهجوم.. وغياب أرنولد وفودين عن كأس العالم 4 دقيقة | في المونديال
معتمد جمال يتحدث عن مصيره مع الزمالك.. وهل عوض بيزيرا رحيل زيزو؟ 57 دقيقة | الدوري المصري
"سيخوض الكلاسيكو".. مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موعد انضمام حمزة عبد الكريم ساعة | منتخب مصر
مواعيد مباريات الجمعة 22 مايو - مباراتان في الدوري.. وربيعة ضد النني في نهائي إماراتي 2 ساعة | الدوري المصري
بعد التتويج بلقب الدوري السعودي.. جورج جيسوس يعلن رحيله عن تدريب النصر 10 ساعة | سعودي في الجول
قائمة النرويج - هالاند وأوديجارد على رأس 26 لاعبا في كأس العالم 11 ساعة | في المونديال
عواد يكشف حقيقة "غمزة بلحاج" والخلاف مع السعيد.. ويختار لقبه المفضل مع الزمالك 11 ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: مصر ستحتضن العام المقبل أكثر من حدث رياضي 11 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529599/قائمة-إنجلترا-هاري-كين-وتوني-في-الهجوم-وغياب-أرنولد-وفودين-عن-كأس-العالم