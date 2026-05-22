"سيخوض الكلاسيكو".. مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موعد انضمام حمزة عبد الكريم
الجمعة، 22 مايو 2026 - 11:10
كتب : محمد جمال
كشف مصدر من منتخب مصر عن موعد انضمام حمزة عبد الكريم مهاجم فريق شباب برشلونة للمنتخب الوطني.
حمزة عبد الكريم
النادي : برشلونة
ويتواجد حمزة عبد الكريم ضمن قائمة منتخب مصر الأولية لخوض كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)
وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com: "من المرجح أن ينضم حمزة عبد الكريم إلى منتخب مصر يوم الاثنين الموافق 25 مايو، وفي حال تعذر ذلك أو وصوله مساءً، فسيخوض أولى تدريباته في اليوم التالي الموافق 26 مايو".
وبذلك سيكون حمزة عبد الكريم متاحا لخوض مواجهة برشلونة ضد ريال مدريد ضمن نهائي كأس الأبطال الإسبانية.
وسجل حمزة عبد الكريم هدفا وقاد فريق شباب برشلونة للفوز على لاس بالماس بنتيجة 2-0 والتأهل لنهائي كأس الأبطال الإسبانية.
ورفع حمزة رصيده لـ 6 أهداف بقميص الفريق منذ انضمامه بواقع 3 ضد مونت كارلو وهدف آخر ضد تيرينيفي وآخر ضد ويسكا.
وسيلتقي برشلونة في النهائي مع ريال مدريد يوم الأحد المقبل بعدما انتصر الأخير بنتيجة 3-1 على غرناطة.
نهائي بمثابة "الكلاسيكو الصغير" كما وصفه موقع الاتحاد الإسباني عبر موقعه.
يذكر أن هذه البطولة ستمنح للفائز بها مقعدا مباشرا في دوري أبطال أوروبا للشباب للموسم المقبل.
📺 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗠𝗘𝗡 | 𝗦𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 #CopaDeCampeones @UDLP_Cantera | 0-2 | @FCBmasia
▫️ 0-1 | Hamza Abdelkarim (41')
▫️ 0-2 | Álex González (82') pic.twitter.com/NFv7AtA4Yz— RFEF (@rfef) May 21, 2026
ويقام معسكر منتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية حتى يوم 26 مايو الحالي.
وسيتوجه المنتخب إلى العاصمة الإدارية الجديدة لمواجهة منتخب روسيا وديا يوم 28 مايو.
ويسافر منتخب مصر إلى أمريكا يوم 30 مايو ويواجه البرازيل وديا يوم 6 يونيو المقبل.
ويتواجد المنتخب الوطني في مجموعة تضم: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في رابع مشاركة له بالمونديال.