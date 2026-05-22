مواعيد مباريات الجمعة 22 مايو - مباراتان في الدوري.. وربيعة ضد النني في نهائي إماراتي

الجمعة، 22 مايو 2026 - 10:34

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - العين ضد شباب الأهلي دبي

يشهد اليوم الجمعة الموافق 22 مايو مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة 12 (قبل الأخيرة) من مسابقة الدوري بمجموعة الهبوط.

فيما يلعب العين بقيادة رامي ربيعة ضد الجزيرة الذي يضم محمد النني ضمن نهائي كأس رئيس دولة الإمارات.

وفي فرنسا يلعب لاس ضد نيس في مباراة يغيب عنها محمد عبد المنعم.

الدوري المصري

الجونة × طلائع الجيش.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع عبر قناة أون سبورت.

فاركو × البنك الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع عبر قناة أون سبورت.

نهائي كأس رئيس الإمارات

العين × الجزيرة.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الثلث مساء.. وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية.

نهائي كأس فرنسا

لانس × نيس.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

