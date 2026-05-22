قائمة النرويج - هالاند وأوديجارد على رأس 26 لاعبا في كأس العالم

الجمعة، 22 مايو 2026 - 01:41

كتب : FilGoal

هالاند مع منتخب النرويج ضد إيطاليا

يقود إرلينج هالاند ومارتن أوديجارد قائمة منتخب النرويج في كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد منتخب النرويج في مجموعة الموت بكأس العالم رفقة فرنسا والسنغال والعراق.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثي فريق بودو جليمت النرويجي الذي وصل لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا في واحد من كبرى المفاجآت هذا الموسم.

وقال ستال سولباكن المدير الفني قبل إعلان القائمة: "من الصعب إيجاد التوازن. نعلم أن البعض سيشعر بخيبة أمل، لكن هذا جزء من اللعبة هنا. في المقابل، سيكون البعض الآخر راضيا تماما. هذا هو الحال دائما".

وأضاف "الأمر المميز هو أنه لم يتم اختيار تشكيل لكأس العالم منذ عام 1998".

واختار ستال سولباكن المدير الفني قائمة منتخب النرويج والتي جاءت كالتالي

حراسة المرمى

أوريان نيلاند (إشبيلية الإسباني)

إيجيل سيلفيك (واتفورد الإنجليزي)

ساندر تانجفيك (هامبورج الألماني)

الدفاع

جوليان رايرسون (بوروسيا دورتموند الألماني)

ماركوس بيدرسن (تورينو الإيطالي)

ديفيد مولر وولف (ولفرهامبتون الإنجليزي)

فريدريك بيوركان (بودو/جليمت النرويجي)

كريستوفر آير (برينتفورد الإنجليزي)

توربيورن هيجيم (بولونيا الإيطالي)

ليو أوستيجارد (جنوى الإيطالي)

سوندري لانجاس (ديربي كاونتي الإنجليزي)

هنريك فالشينر (فايكنج النرويجي)

الوسط

مارتن أوديجارد (أرسنال الإنجليزي)

ساندر بيرجي (فولام الإنجليزي)

فريدريك أورسنيس (بنفيكا البرتغالي)

باتريك بيرج (بودو/جليمت النرويجي)

كريستيان ثورستفيدت (ساسولو الإيطالي)

مورتن ثورسباي (كريمونيزي الإيطالي)

ثيلو أسجارد (رينجرز الاسكتلندي)

الهجوم

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)

ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد الإسباني)

يورجن ستراند لارسن (كريستال بالاس الإنجليزي)

أنطونيو نوسا (لايبزيج الألماني)

أوسكار بوب (فولام الإنجليزي)

أندرياس شيلدروپ (بنفيكا البرتغالي)

ينس بيتر هاوجي (بودو/جليمت النرويجي)

ويشارك منتخب النرويج للمرة الرابعة في تاريخه بكأس العالم والأولى منذ 1998.

ويعد دور الـ 18 أفضل إنجاز تحقق في نسختي 1938 و1998 وكلاهما في فرنسا.

النرويج كأس العالم 2026 قائمة النرويج
نرشح لكم
قائمة كندا - ألفونسو ديفيز وديفيد على رأس الاختيارات الأولية استعدادا لـ كأس العالم أبو ريدة: صلاح قادر على قيادة مصر بعيدا في كأس العالم.. والظهور المشرف فقط لا يكفي إريك جارسيا: لم أرتد قميص إسبانيا منذ 2022.. ولكن أكثر جاهزية من أي وقت قائمة كولومبيا - خاميس رودريجيز ولويس دياز على رأس الاختيارات النهائية لـ كأس العالم هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم دي لافوينتي: لست تحت ضغط وهذا الحارس الأفضل.. وهناك مجال للمجازفة في كأس العالم قائمة إسبانيا - تواجد يامال وجافي.. وغياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة "الأمور مطمئنة".. شبكة TyC تكشف تفاصيل إصابة ميسي قبل أيام من كأس العالم
أخر الأخبار
بعد الاجتماع مع المحافظ.. استمرار لجنة إدارة الإسماعيلي لحين عبور المرحلة الصعبة 5 دقيقة | الدوري المصري
المصري: وائل فرحان لديه مهمة محددة ضدنا.. وما الفائدة من انقراض الأندية الشعبية 13 دقيقة | الدوري المصري
نهاية أزمة سرقة جواز سفر سعود عبد الحميد 14 دقيقة | سعودي في الجول
الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري الإسباني 27 دقيقة | الدوري الإسباني
جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته 35 دقيقة | الدوري المصري
الاتفاق السعودي يحسم مستقبل كوكا 48 دقيقة | سعودي في الجول
صلاح لجماهير ليفربول: هذه كانت أطول ليلة في حياتي ساعة | الدوري الإنجليزي
منتخب كندا يمدد عقد مدربه حتى 2030 ساعة | أمريكا
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529594/قائمة-النرويج-هالاند-وأوديجارد-على-رأس-26-لاعبا-في-كأس-العالم