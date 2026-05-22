قائمة النرويج - هالاند وأوديجارد على رأس 26 لاعبا في كأس العالم

يقود إرلينج هالاند ومارتن أوديجارد قائمة منتخب النرويج في كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد منتخب النرويج في مجموعة الموت بكأس العالم رفقة فرنسا والسنغال والعراق.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثي فريق بودو جليمت النرويجي الذي وصل لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا في واحد من كبرى المفاجآت هذا الموسم.

وقال ستال سولباكن المدير الفني قبل إعلان القائمة: "من الصعب إيجاد التوازن. نعلم أن البعض سيشعر بخيبة أمل، لكن هذا جزء من اللعبة هنا. في المقابل، سيكون البعض الآخر راضيا تماما. هذا هو الحال دائما".

وأضاف "الأمر المميز هو أنه لم يتم اختيار تشكيل لكأس العالم منذ عام 1998".

واختار ستال سولباكن المدير الفني قائمة منتخب النرويج والتي جاءت كالتالي

حراسة المرمى

أوريان نيلاند (إشبيلية الإسباني)

إيجيل سيلفيك (واتفورد الإنجليزي)

ساندر تانجفيك (هامبورج الألماني)

الدفاع

جوليان رايرسون (بوروسيا دورتموند الألماني)

ماركوس بيدرسن (تورينو الإيطالي)

ديفيد مولر وولف (ولفرهامبتون الإنجليزي)

فريدريك بيوركان (بودو/جليمت النرويجي)

كريستوفر آير (برينتفورد الإنجليزي)

توربيورن هيجيم (بولونيا الإيطالي)

ليو أوستيجارد (جنوى الإيطالي)

سوندري لانجاس (ديربي كاونتي الإنجليزي)

هنريك فالشينر (فايكنج النرويجي)

الوسط

مارتن أوديجارد (أرسنال الإنجليزي)

ساندر بيرجي (فولام الإنجليزي)

فريدريك أورسنيس (بنفيكا البرتغالي)

باتريك بيرج (بودو/جليمت النرويجي)

كريستيان ثورستفيدت (ساسولو الإيطالي)

مورتن ثورسباي (كريمونيزي الإيطالي)

ثيلو أسجارد (رينجرز الاسكتلندي)

الهجوم

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)

ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد الإسباني)

يورجن ستراند لارسن (كريستال بالاس الإنجليزي)

أنطونيو نوسا (لايبزيج الألماني)

أوسكار بوب (فولام الإنجليزي)

أندرياس شيلدروپ (بنفيكا البرتغالي)

ينس بيتر هاوجي (بودو/جليمت النرويجي)

ويشارك منتخب النرويج للمرة الرابعة في تاريخه بكأس العالم والأولى منذ 1998.

ويعد دور الـ 18 أفضل إنجاز تحقق في نسختي 1938 و1998 وكلاهما في فرنسا.