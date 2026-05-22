عواد يكشف حقيقة "غمزة بلحاج" والخلاف مع السعيد.. ويختار لقبه المفضل مع الزمالك

أوضح محمد عواد حارس مرمى الزمالك حقيقة نظرة أحمد بلحاج له خلال مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا، والخلاف مع زميله عبد الله السعيد.

محمد عواد

وساهم عواد في تحقيق الزمالك للقب الدوري للمرة الـ 15 في تاريخه بعدما شارك أساسيا ضد سيراميكا وتصدى لركلة جزاء.

محمد عواد حارس مرمى الزمالك عبر أون سبورت: "غمزة بلحاج؟ تعرضت لنفس الأمر الموسم الماضي في مباراة بيراميدز وقيل إنني تسببت في الهدف من أجل أن ينافس بيراميدز على لقب الدوري، وهذه القصص من وحي السوشيال ميديا".

وأضاف "لم أنظر لوجه بلحاج خلال التنفيذ، ولم أرٍ اللقطة سوى بعد المباراة في الفيديوهات. توقعت أن يسدد فاخري لاكاي أو بلحاج ركلة الجزاء، وتركيزي كان على الكرة فقط لأنها لو سُجلت لاختلفت أحداث المباراة".

وردا على حقيقة الخلاف مع عبد الله السعيد، قائلا: "لا أجرؤ على النظر له وهو بمثابة شقيقي الأكبر، وأحبه جدا على المستوى الشخصي، وبعد المباراة تحدثنا عن الأمر".

وتابع "عبد الله فاجئني بمنحي شارة القيادة وأشكره، وهو يستهدف الموسم المقبل الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا ولديه عقلية مختلفة".

وكشف "سر عصبية عبد الله؟ هو الأكبر سنا ويحمل المسؤولية وله دور كبير كقائد للفريق".

وواصل "ركلات ترجيح اتحاد العاصمة؟ مركز حراسة المرمى يحتاج للحساسية في المباريات، وقبل المباراة لم أشرك منذ فترة طويلة، وركلات الجزاء تعتمد على التوفيق كل مرة".

وأردف "جماهير الزمالك تثق بي في ركلات الجزاء، وشعرت بالحزن لأنني لم أسعدهم بالتتويج بلقب الكونفدرالية، لكن هذه كرة القدم".

وأكمل "وبعد 3 أيام تصديت لركلة جزاء كانت حاسمة لحصد لقب الدوري".

وأوضح "الخسارة من الأهلي في لقاء القمة كان بسبب ما قيل قبل بداية اللقاء والثقة في إمكانية الفوز، وقلقت بعض الشيء من فرصة خسارة اللقب لكن الجماهير دعمتنا وهو ما ساهم في أن نواصل المنافسة وحصد اللقب".

وأضاف "حسام عبد المجيد أفضل مدافع في مصر هذا الموسم من وجهة نظري، وربما أخطاءه ضد الأهلي واتحاد العاصمة تم التعامل بشكل مختلف لكنه الأفضل فيما أغلب فترات الموسم".

وأتم "حققت 10 ألقاب مع الزمالك وأغلى بطولة في مسيرتي مع الزمالك هي السوبر الإفريقي، خاصة بسبب تفاصيلها ولأننا خسرنا نهائي القرن فكنت أرى أنها فرصة للثأر ومثلما حقق الأهلي لقب دوري الأبطال فنحن حققنا السوبر الإفريقي".