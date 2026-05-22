تركي آل الشيخ: مصر ستحتضن العام المقبل أكثر من حدث رياضي

الجمعة، 22 مايو 2026 - 01:11

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تنظيم مصر لأكثر من حدث رياضي العام المقبل.

وقال تركي آل الشيخ خلال مؤتمر صحفي: "مصر ستحتضن العام المقبل أكثر من حدث رياضي".

وأضاف "ستكون أحد أكبر الفعاليات في مجال الرياضة في تاريخ مصر على مدار الـ 100 عام الأخيرة، وسنعلن عنها في الفترة المقبلة".

وجه آل الشيخ الشكر لـ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأوضح أن التفاصيل ستكُشف في الوقت المناسب.

وتستضيف مصر حدث Glory in Giza والذي سيقام يوم السبت المقبل بين نجوم الملاكمة العالمية عند سفح الأهرامات.

وسيجمع النزال الرئيسي بين الأوكراني أوليكساندر أوسيك بطل الوزن الثقيل للملاكمة والهولندي ريكو فيرهوفن بطل "الكيك بوكسينج".

