تركي آل الشيخ: مصر ستحتضن العام المقبل أكثر من حدث رياضي
الجمعة، 22 مايو 2026 - 01:11
كتب : FilGoal
أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تنظيم مصر لأكثر من حدث رياضي العام المقبل.
وقال تركي آل الشيخ خلال مؤتمر صحفي: "مصر ستحتضن العام المقبل أكثر من حدث رياضي".
وأضاف "ستكون أحد أكبر الفعاليات في مجال الرياضة في تاريخ مصر على مدار الـ 100 عام الأخيرة، وسنعلن عنها في الفترة المقبلة".
وجه آل الشيخ الشكر لـ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأوضح أن التفاصيل ستكُشف في الوقت المناسب.
وتستضيف مصر حدث Glory in Giza والذي سيقام يوم السبت المقبل بين نجوم الملاكمة العالمية عند سفح الأهرامات.
وسيجمع النزال الرئيسي بين الأوكراني أوليكساندر أوسيك بطل الوزن الثقيل للملاكمة والهولندي ريكو فيرهوفن بطل "الكيك بوكسينج".
