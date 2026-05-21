للمرة الـ 11.. النصر بطل الدوري السعودي بقيادة رونالدو بعد صراع شرس مع الهلال

الخميس، 21 مايو 2026 - 23:13

كتب : إسلام أحمد

رونالدو - بريندان رودجرز

توج النصر بلقب الدوري السعودي للمرة الـ 11 في تاريخه بعد الفوز بنتيجة 4-1 على ضمك في الجولة الأخيرة من المسابقة بعد منافسة شرسة مع الهلال.

ودخل النصر اللقاء الأخير من الموسم وهدفه الفوز لا غير من أجل حسم لقب الدوري لأول مرة منذ 2018-19.

وبالفعل لم ينتظر النصر هدايا المنافسين، ووضع يديه على اللقب بعد الفوز بنتيجة 4-1، دون النظر لنتيجة فوز الهلال على الفيحاء 1-0.

وتوج رونالدو بثاني ألقابه بقميص النصر بعد لقب البطولة العربية.

وأصبح جورج جيسوس ثالث مدربٍ يحقق دوري الالسعودي مرتين، بعد جابرييل كالديرون ورامون دياز وثاني من يحقق ذلك مع فريقين مختلفين بعد كالديرون.

وصف المباراة

دخل النصر اللقاء وفي رصيده 83 نقطة مقابل 81 للهلال.

الفوز يغني النصر على أي حسابات، فيما الهلال ينتظر هدية من ضمك بإيقاف عجلة النصر، فالتعادل أو فوز ضمك يعني تتويج الهلال بالدوري.

وفي الدقائق الأولى من بداية المباراتين تقدم الهلال بهدف سلطان مندش في الدقيقة 5.

في المقابل على ملعب الأول بارك معقل النصر تأخر الهدف الأول رغم المحاولات الهجومية الضارية.

الفيحاء قدم هدية للنصر بتسجيل التعادل في الدقيقة 16 لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف.

حتى الآن بعد مرور 20 دقيقة اللقب في يد الهلال.

أفراح نصراوية

في الدقيقة 34 تقدم النصر بهدف من رأسية ساديو ماني ليعيد قبضة العالمي على اللقب.

شوط أول انتهى بتقدم النصر والهلال بهدف لكل فريق، ورصيد كل منهما 86 نقطة للنصر و84 للهلال.

الشوط الثاني

لم ينتظر النصر كثيرا من أجل حسم الأمور، في الدقيقة 52 أطلق كينجسلي كومان تصويبة أرضية سكنت الشباك معلنا الهدف الثاني.

لكن سرعان ما تقلص الفارق من ركلة جزاء للضيوف الذين حاربوا من أجل تفادي الهبوط لتصبح النتيجة 2-1 في الدقيقة 59.

تدخل رونالدو

قرر رونالدو أن يحسم الأمور بنفسه وساعده أيضا مواطنه روبن نيفيز في الهلال على نفس الأمر.

رونالدو في الدقيقة 63 سدد ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء مرت من الجميع وسكنت الشباك معلنة ثالث أهداف النصر وتهدئة الأوضاع.

في المقابل أهدر في نفس التوقيت نيفيز ركلة جزاء تصدى لها حارس الهلال.

رونالدو أنهى كل شيء بتسجيله الهدف الرابع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مؤكدا تتويج العالمي باللقب دون النظر أو الدخول في أي حسابات أخرى.

الدون البرتغالي ظهر باكيا عقب تسجيله الهدف الرابع وحسم اللقب الأول الرسمي له بقميص النصر.

بل وأصبح أفضل هداف للنصر على ملعبه في تاريخ الدوري السعودي بتسجيل 52 هدفا.

كما وصل للهدف رقم 973 في مسيرته مقتربا من الوصول لـ 1000 هدف رسمي خلال مسيرته، لكن الأهم أن النصر بطل الدوري السعودي.

