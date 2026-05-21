بعد التتويج بلقب الدوري.. تطبيق زملكاوي يعلن تخصيص إيراداته لحل أزمة القيد

أعلن تطبيق "زملكاوي" تخصيص كافة الإيرادات الخاصة به لدعم ملف حل أزمة القيد.

كما دعا جماهير الأبيض للاشتراك في التطبيق من أجل المساهمة في حل الأزمة.

وأصدر نادي الزمالك تطبيقه "زملكاوي" الخاص بمشجعين النادي للاستخدام في السابع من أبريل 2026.

وجاء البيان

احتفالا بتتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي، تعلن إدارة تطبيق زملكاوي توجيه 100% من الإيرادات الخاصة بالتطبيق لصالح نادي الزمالك، على أن يتم تخصيصها بشكل مباشر لدعم ملف فك القيد، ومساندة النادي في تجاوز المرحلة الحالية استعدادا للموسم الجديد.

ويأتي ذلك انطلاقا من إيمان إدارة التطبيق بأن الزمالك أكبر من مجرد نادي، وأن جماهيره كانت وستظل دائما السند الحقيقي في كل الأوقات.

كما تؤكد إدارة زملكاوي إطلاق منصة متابعة مباشرة وشفافة تتيح للجماهير متابعة أعداد الاشتراكات وقيمة المساهمات لحظة بلحظة، في إطار كامل من الوضوح والمشاركة بين الجماهير والنادي.

ومن هنا تدعو إدارة التطبيق جماهير الزمالك داخل مصر وخارجها إلى المشاركة في هذه الخطوة التاريخية، عبر الاشتراك في تطبيق زملكاوي، باعتباره أحد الموارد الداعمة للنادي. وتدعو إدارة التطبيق الجماهير الزملكاوية إلى التوجه للاشتراك السنوي، لما يمثله من دعم أكبر واستقرار مستمر يساهم بصورة فعالة في مساندة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وتؤكد إدارة التطبيق أنه خلال أيام قليلة سينتهي البث التجريبي وهناك مفاجآت عديدة ستظهر في المنصة تمكنك من الاستفادة بمميزات لا حصر لها من "زملكاوي" بحيث تصبح الخدمة التي تحصل عليها تليق بجماهير الزمالك

وكون جمهور الزمالك بمثابة الشريك والوقود المحرك لكل الجهود الهادفة للوصول بالنادي للأهداف المنشودة تؤكد إدارة تطبيق زملكاوي على أنه سيكون هناك بيانات لحظية متاحة بشكل حي على التطبيق توضح المبالغ الواردة والتي ستذهب لحل أزمة القيد كما ذكر سلفا.

وسبق أن أعلن نادي الزمالك توفير مبلغ 35 مليون جنيه لدعم القلعة البيضاء منذ تدشين التطبيق الرسمي "زملكاوي".

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من المسابقة بهدف عدي الدباع.