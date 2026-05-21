بعد التتويج بلقب الدوري.. تطبيق زملكاوي يعلن تخصيص إيراداته لحل أزمة القيد

الخميس، 21 مايو 2026 - 21:28

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن تطبيق "زملكاوي" تخصيص كافة الإيرادات الخاصة به لدعم ملف حل أزمة القيد.

كما دعا جماهير الأبيض للاشتراك في التطبيق من أجل المساهمة في حل الأزمة.

وأصدر نادي الزمالك تطبيقه "زملكاوي" الخاص بمشجعين النادي للاستخدام في السابع من أبريل 2026.

وجاء البيان

احتفالا بتتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي، تعلن إدارة تطبيق زملكاوي توجيه 100% من الإيرادات الخاصة بالتطبيق لصالح نادي الزمالك، على أن يتم تخصيصها بشكل مباشر لدعم ملف فك القيد، ومساندة النادي في تجاوز المرحلة الحالية استعدادا للموسم الجديد.

ويأتي ذلك انطلاقا من إيمان إدارة التطبيق بأن الزمالك أكبر من مجرد نادي، وأن جماهيره كانت وستظل دائما السند الحقيقي في كل الأوقات.

كما تؤكد إدارة زملكاوي إطلاق منصة متابعة مباشرة وشفافة تتيح للجماهير متابعة أعداد الاشتراكات وقيمة المساهمات لحظة بلحظة، في إطار كامل من الوضوح والمشاركة بين الجماهير والنادي.

ومن هنا تدعو إدارة التطبيق جماهير الزمالك داخل مصر وخارجها إلى المشاركة في هذه الخطوة التاريخية، عبر الاشتراك في تطبيق زملكاوي، باعتباره أحد الموارد الداعمة للنادي. وتدعو إدارة التطبيق الجماهير الزملكاوية إلى التوجه للاشتراك السنوي، لما يمثله من دعم أكبر واستقرار مستمر يساهم بصورة فعالة في مساندة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وتؤكد إدارة التطبيق أنه خلال أيام قليلة سينتهي البث التجريبي وهناك مفاجآت عديدة ستظهر في المنصة تمكنك من الاستفادة بمميزات لا حصر لها من "زملكاوي" بحيث تصبح الخدمة التي تحصل عليها تليق بجماهير الزمالك

وكون جمهور الزمالك بمثابة الشريك والوقود المحرك لكل الجهود الهادفة للوصول بالنادي للأهداف المنشودة تؤكد إدارة تطبيق زملكاوي على أنه سيكون هناك بيانات لحظية متاحة بشكل حي على التطبيق توضح المبالغ الواردة والتي ستذهب لحل أزمة القيد كما ذكر سلفا.

وسبق أن أعلن نادي الزمالك توفير مبلغ 35 مليون جنيه لدعم القلعة البيضاء منذ تدشين التطبيق الرسمي "زملكاوي".

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من المسابقة بهدف عدي الدباع.

الزمالك الدوري المصري تطبيق زملكاوي
نرشح لكم
عواد يكشف حقيقة "غمزة بلحاج" والخلاف مع السعيد.. ويختار أفضل لقبه المفضل مع الزمالك جون إدوارد: جميع اللاعبين كان لهم دور مؤثر في رحلة التتويج بلقب الدوري هشام نصر: سنطلب مد فترة الحصول على التراخيص القارية.. ولن نضحي باللاعبين مباشرة دجلة يعود من بعيد ويتعادل مع زد في لقاء الـ 4 أهداف الإعارات والأجانب والمدربين والرسوم.. اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد لموسم 2026-27 الدباغ: كنت أعلم الظروف الصعبة وأن البطولة ستكون استثنائية قبل قدومي للزمالك مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم الاستقرار على عودة أحمد عابدين الموسم المقبل ثلاثة أبطال مختلفين.. رقم قياسي يحدث لأول مرة في مصر منذ 21 عاما
أخر الأخبار
قائمة النرويج - هالاند وأوديجارد على رأس 26 لاعبا في كأس العالم 4 دقيقة | في المونديال
عواد يكشف حقيقة "غمزة بلحاج" والخلاف مع السعيد.. ويختار أفضل لقبه المفضل مع الزمالك 25 دقيقة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: مصر ستحتضن العام المقبل أكثر من حدث رياضي 34 دقيقة | الكرة المصرية
جون إدوارد: جميع اللاعبين كان لهم دور مؤثر في رحلة التتويج بلقب الدوري ساعة | الدوري المصري
سيخوض "الكلاسيكو الصغير".. حمزة عبد الكريم يسجل ويقود برشلونة لنهائي كأس الأبطال الإسبانية ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة 22 لاعبا.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم ساعة | منتخب مصر
هشام نصر: سنطلب مد فترة الحصول على التراخيص القارية.. ولن نضحي باللاعبين مباشرة 2 ساعة | الدوري المصري
للمرة الـ 11.. النصر بطل الدوري السعودي بقيادة رونالدو بعد صراع شرس مع الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529582/بعد-التتويج-بلقب-الدوري-تطبيق-زملكاوي-يعلن-تخصيص-إيراداته-لحل-أزمة-القيد