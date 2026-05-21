رحلة الملك (6) - صلاح "وإدراك قيمته بعد رحيله".. وتحطيم أساطير ليفربول

يملك يورجن كلوب مدرب ليفربول نظيرة مستقبلية بشأن تصريحاته في هذا الموسم عن محمد صلاح الملك المصري.

ورغم أن موسم صلاح لم يكن رائعا وفقا لمعاييره التي وضعها لنا، إلا أنه حقق أرقاما قياسية مع ليفربول.

ويقدم FilGoal.com خلال سلسة رحلة الملك ملخص مواسم الملك المصري في مسيرته مع ليفربول، والآن لنرى ما يتضمنه الموسم السادس لصلاح.

يوليو.. لقب درع الخيرية

بداية الموسم المعتادة في إنجلترا بمباراة الدرع الخيرية، وكان ذلك بعد تجديد تعاقد محمد صلاح لعقده.

وتمكن صلاح من التسجيل والصناعة في فوز فريقه على مانشستر سيتي 3-1.

وتوج ليفربول باللقب في بداية تبدو أنها ستكون جيدة عندما يبدأ الموسم الفعلي بالدوري الإنجليزي.

أغسطس.. افتتاح سيء لكن تسجيل معتاد

افتتح ليفربول الدوري جماعيا بشكل سيء للغاية، لكن الأمر لا ينطبق على الملك المصري إطلاقا.

صلاح كالعادة سجل في المباراة الأولى من الدوري ضد فولام، لكن لم يتمكن فريقه من التسجيل في أول 3 مباريات، إذ تعادل مع فولام وكريستال بالاس وخسر من مانشستر يونايتد 2-1.

لكن لم يغير صلاح عادته وواصل التسجيل في مانشستر يونايتد.

الأمر الغريب هو الفوز على بورنموث 9-0 بدون أن يساهم صلاح في أي هدف.

وأنهى صلاح شهر أغسطس بصناعة هدفين في نيوكاسل والمساهمة في فوز فريقه 2-1.

سبتمبر.. السقوط الأوروبي

لعب ليفربول أول مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام نابولي، وخسر بنتيجة ثقيلة 4-1 دون تسجيل أو صناعة من صلاح.

ثم في الجولة الثانية فاز ليفربول على أياكس 2-1، وأحرز صلاح هدفا.

بينما شارك ليفربول في مباراة واحدة بالدوري في هذا الشهر، لكن لم تكن أي مباراة، فهذا دربي المدينة أمام إيفرتون، لكن انتهى كما بدأ بدون أهداف.

أكتوبر.. صناعة التاريخ في أوروبا

صنع محمد صلاح التاريخ في دوري أبطال أوروبا وذلك ضد رينجرز الاسكتلندي.

وأحرز صلاح هاتريك بعد دخوله كبديل في الدقيقة 68 أمام رينجرز بالجولة الرابعة في فوز فريقه 7-1.

ويعد هذا الهاتريك هو الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا، إذ سجله في 6 دقائق و12 ثانية.

وقال صلاح عن الرقم عقب المباراة: "لم أكن أفكر في الرقم أثناء المباراة، أي لاعب يريد التسجيل عندما يشارك".

بينما قال يورجن كلوب مدربه: "مميز هذا هو صلاح المعتاد، استثنائي تماما".

وأيضا واصل صلاح التألق في البطولة بالتسجيل والصناعة ضد أياكس والفوز 3-0.

أما محليا، فلم يكن أداء صلاح جيدا بمعاييره التي وضعها لنا، لكنه لم يستغن عن عادته بالتسجيل في مانشستر سيتي وفوز فريقه 1-0.

وسجل صلاح هدفين وصنع هدفا في 6 مباريات بالدوري في هذا الشهر، لكن أداء الفريق جماعيا لم يكن جيدا سواء في هذا الشهر أو الموسم بأكمله.

نوفمبر وديسمبر.. الأمور مستقرة

لعب ليفربول 3 مباريات في هذا الشهر وفاز بهم جميعا، وساهم صلاح بتسجيل هدفين في توتنام بالدوري وانتهت المباراة بفوز ليفربول 2-1.

لكن لم يساهم في فوز ريدز 3-1 على ساوثامبتون، ثم عاد للمساهمة بتسجيل هدف وصناعة آخر ضد أستون فيلا، ولم يسجل أمام ليستر سيتي لكن انتصر ليفربول 2-1.

وانتقم ليفربول من الخسارة التي تلقاها من نابولي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 4-1، وانتصر في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد وأحرز صلاح هدفا.

يناير.. اللافوز واللامساهمة

يعد شهر يناير هو الأسوأ في موسم صلاح وكذلك ليفربول في الدوري، إذ خسر أمام برينتفورد 3-1 وبرايتون 3-0 وتعادل مع تشيلسي 0-0.

فبراير.. "ستدركون قيمته عندما يرحل"

وصل صلاح إلى 5 مباريات متتالية في الدوري دون أي مساهمة مما أدى إلى انتقاده.

ووجد صلاح من يدافع عنه أمام الجميع وهو كلوب.

ودافع كلوب عن الملك المصري وقال يوم 25 فبراير: "صلاح أسطورة ليفربول وستدركون قيمته عندما يرحل، مساهماته في نجاحاتنا لا يمكن قياسها".

وشدد "في اللحظة التي سيرحل فيها صلاح عن ليفربول، سينظر الأشخاص إلى أرقامه بتعجب ويقولوا كان شيئا مهما".

ربما هذا ما نشعر به جميعا الآن عند كتابة هذه السطور وأيضا عند قراءتك هذه السلسلة بشأن تسجيل ما فعله صلاح في مواسمه الـ 9 مع ليفربول بعد إعلان رحيله الآن.

تمكن صلاح من تسجيل هدف في إيفرتون والفوز في الدربي 2-0، ثم صنع هدفا في نيوكاسل وانتصر الفريق 2-0.

وعلى المستوى الأوروبي، تمكن صلاح من تسجيل هدف وصناعة آخر في شباك ريال مدريد خلال دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول 5-2 من الذهاب من ريال مدريد، لكن انتقام صلاح السابق من نهائي دوري الأبطال مرتين لم يكتمل بفوز فريقه بالرغم من تسجيله.

مارس.. الانفجار في مانشستر ينايتد

انفجر محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد إذ تعد هذه المباراة هي المفضلة له.

وسجل صلاح هدفين وصنع مثليهما في فوز فريقه 7-0 في نتيجة تاريخية.

وتخطى صلاح رقم روبي فاولر أسطورة النادي وأصبح الهداف التاريخي لليفربول في بريميرليج بعدما وصل إلى 129 هدفا وقتها.

وقال صلاح: "الرقم مميز جدا، لا أستطيع الكذب، هذا الرقم القياسي كان في ذهني منذ أن جئت إلى هنا، تحقيق ذلك ضد مانشستر يونايتد وبهذه النتيجة أمر لا يصدق".

أما كلوب فقال: "إنه أمر مميز للغاية فعلا، يجب أن يكون صلاح فخورا جدا بذلك، صلاح لاعب وشخص مميز جدا".

لكن خسر ليفربول من بورنموث بهدف، ثم خسر مباراة الإياب من ريال مدريد 1-0.

أبريل.. 6 مساهمات في 7 مباريات

تألق صلاح في هذا الشهر وتمكن من المساهمة في 6 أهداف خلال 7 مباريات.

وسجل صلاح في مانشستر سيتي لكن فريقه خسر 4-1، ولم يساهم ضد تشيلسي، لكن أحرز في أرسنال خلال التعادل 2-2.

وأحرز صلاح هدفين في ليدز يونايتد ثم سجل في نوتنجهام فورست.

وتوقفت ماكينة صلاح ضد وست هام قبل العودة والتسجيل في توتنام خلال الفوز 4-1.

مايو.. التألق لكن عدم التأهل لأبطال أوروبا

واصل صلاح تألقه في الشهر الأخير من الموسم وساهم في جميع مبارياته.

واستطاع صلاح التسجيل في فولام وبرينتفورد والانتصار بنفس النتيجة 1-0.

وفي المباريات الـ 3 الأخيرة من الدوري صنع صلاح 5 أهداف، لكنه لم يسجل.

نهاية ليفربول في الدوري لم تكن جيدة إذ احتل المركز الخامس ولم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

أرقام صلاح القياسية

حقق صلاح أرقاما قياسيا خلال الموسم، إذ أنهى موسمه كهداف تاريخي لليفربول في بريميرليج متخطيا فاولر.

وسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا وذلك ضد رينجرز.

وبات صلاح أكثر لاعب إفريقي تسجيلا في دوري أبطال أوروبا متخطيا ديديه دروجبا.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية خارح الأرض.