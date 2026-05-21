انتهت الدوري السعودي - النصر (4)-(1) ضمك والفيحاء (0)-(1) الهلال.. النصر بطل الدوري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لليوم الأخير من الدوري السعودي حيث حسم اللقب بين النصر أو الهلال.

ويتصدر النصر الترتيب برصيد 83 نقطة، فيما يأتي الهلال ثانيا برصيد 81 نقطة.

ويلتقي النصر مع ضمك فيما يحل الهلال ضيفا على الفيحاء.

ويحتاج النصر للفوز من أجل التتويج بالدوري دون أي حسابات، أو التعادل مع تعثر الهلال.

فيما يحتاج الهلال للفوز فقط ولا غيره في انتظار خسارة النصر أو تعادله.

وفي حال تعادل الفريقان في النقاط سيتوج الهلال باللقب بفضل التفوق في المواجهات المباشرة.

وتذاع المباراتين عبر قناتي ثمانية 1 وثمانية 2.

النصر × ضمك

انتهت.. النصر بطل الدوري

ق 81: جووووول رونالدو يحمسها ويسجل الرابع ويعلن تتويج النصر باللقب

من زاوية أخرى 📹 هدف كريستيانو رونالدو الذي وسّع النتيجة لصالح النصر ⚽️#النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/SkxU33RKm9 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026

ق 63: جووول رونالدوووو من ركلة حرة مباشرة

ق 59: جووول هدف تفليص الفارق لضمك

ق 57: ركلة جزاء لضمك على محمد سيماكان

ق 52: جووول كومان يسجل الثاني بتسديدة رائعة من خارج الـ 18

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بهدف ساديو ماني، النصر يستعيد صدارة الدوري، وضمك يتجه حتى هذه اللحظة إلى دوري يلو ⬇️#النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/xkUlFMHsh5 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026

ق 34: جووول ساديو ماني وهدف النصر الأول برأسية رائعة

ق 21: الحارس يمنع هدفا محققا من ماني بعد عرضية بوشل

ق 10: اعتراضات من الجهاز الفني للنصر

بداية اللقاء

الفيحاء × الهلال

انتهت النصر يفوز على الفيحاء

ق 65: روبن نيفيز يهدر ركلة الجزاء والحارس يتصدى

ق 63: ركلة جزاء للهلال بعد العودة لتقنية الفيديو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: الـVAR يتدخل مجددا ويلغي الهدف بداعي التسلل

ق 38: جووول الثااااني عن طريق ماركوس ليوناردو

ق 18: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 16: جووول التعاادل للفيحاء عن طريق فورتونيس مستفيدا من تخبط الدفاع

هدف! ⚽️ سلطان مندش يقص شريط الأهداف ويسجل هدف الهلال الأول في شباك الفيحاء 🔥 بهذه النتيجة يصعد الهلال إلى صدارة الترتيب حاليًا 🔵#الفيحاء_الهلال | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/nPyQpA2oiV — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026

ق 5: جووول أووول للهلال سلطان مندش يتقدم للهلال

بداية اللقاء

