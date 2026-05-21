إبراهيم حسن يعلن تفاصيل معسكر الإعداد لـ كأس العالم.. وموعد السفر لـ أمريكا
الخميس، 21 مايو 2026 - 19:13
كتب : FilGoal
أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر تفاصيل معسكر الإعداد لـ كأس العالم 2026 بعدما انطلق معسكر المنتخب في مركز المنتخبات الوطنية.
وكشف إبراهيم حسن سيقام بمركز المنتخبات الوطنية حتى يوم 26 مايو الحالي.
وسيتوجه المنتخب إلى العاصمة الإدارية الجديدة لمواجهة منتخب روسيا وديا يوم 28 مايو.
ويسافر منتخب مصر إلى أمريكا يوم 30 مايو ويواجه البرازيل وديا يوم 6 يونيو المقبل.
وجاءت تفاصيل معسكر منتخب مصر استعداداً لكأس العالم:
21 مايو - انطلاق معسكر منتخب مصر بمركز المنتخبات الوطنية.
28 مايو - موعد ودية منتخب مصر وروسيا
30 مايو - السفر لأمريكا لمدينة أوهايو
6 يونيو - ودية مصر والبرازيل في أمريكا
7 يونيو - السفر لمدينة سبوكين استعداداً لانطلاق مباريات كأس العالم 2026.
15 يونيو - مباراة مصر وبلجيكا في الجولة الأولى.
أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، غن تفاصيل معسكر الإعداد لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦، حيث انطلق اليوم معسكر المنتخب بمركز المنتخبات الوطنية.
وأكد حسن أن معسكر الفريق سيقام بمركز المنتخبات الوطنية حتى يوم ٢٦ مايو— EFA.eg (@EFA) May 21, 2026
ويتواجد المنتخب الوطني في مجموعة تضم: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في رابع مشاركة له بالمونديال.
وجاءت قائمة منتخب مصر في كأس العالم كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – المهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة).
الدفاع: محمد هاني (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة القطري) – رامي ربيعة (العين الإماراتي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) – كريم حافظ (بيراميدز) – أحمد فتوح (الزمالك) - طارق علاء (زد).
الوسط: مروان عطية (الأهلي) – مهند لاشين (بيراميدز) – إمام عاشور (الأهلي) – محمود صابر (زد) - نبيل عماد (النجمة السعودي) - مصطفى زيكو (بيراميدز).
الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) – محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) – عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – حمزة عبد الكريم (برشلونة) – إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي) - أقطاي عبد الله (إنبي).
وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:
الجولة الأولى
بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.
إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.
الجولة الثانية
بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.
نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.
الجولة الثالثة
نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا
مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا