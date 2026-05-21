الإعارات والأجانب والمدربين والرسوم.. اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد لموسم 2026-27

أعلن اتحاد الكرة المصري قواعد القيد لموسم 2026-27 لجميع المسابقات، وكذلك الاشتراطات لعدد الإعارات وتغييرات الأجهزة الفنية وقيد اللاعبين الأجانب.

ويأتي الإعلان المبكر للسماح للأندية للاستعداد للموسم الجديد بشكل مبكر لجميع المسابقات رجال وسيدات وصالات وهواه.

عدد اللاعبين المقيدين رجال

يسمح بقيد 30 لاعبا للفريق الأول بالإضافة إلى 5 لاعبين من مواليد 2005 وما بعدها.

وتقلص العدد ليصبح 30 بعدما كان 35 لاعبا في موسم 2025-26.

بنود الإعارات وفقا للوائح اتحاد الكرة قواعد القيد لموسم 2026-27

لا يجوز للنادي اعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

لا يجوز للنادي استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي.

لا يجوز استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي خلال الموسم.

لا يجوز إعارة اللاعب مدة تزيد عن سنة.

قواعد قيد اللاعبين الأجانب وفقا للوائح اتحاد الكرة قواعد القيد لموسم 2026-27

يسمح بقيد عدد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في الفريق الأول في كل نادي من أندية القسم الأول.

لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول.

يسمح بقيد عدد 3 لاعبين أجانب كحد أقصى في الفريق الأول في كل ناد من أندية القسم الثاني حتى نهاية موسم 2027/2026.

يسمح بقيد عدد 2 لاعبين أجانب للقسم الأول بجميع المراحل السنية من المستمرة عقودهم حتى نهاية موسم 2027-2026.

* تقلص العدد من 3 لاعبين أجانب إلى 2 عن موسم 2025-26.

لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات.

لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بتصاريح العمل أو الإقامة أو غيرها للاعب الأجنبي مسؤولية النادي.

يسمح لغير المصريين من المقيمين التسجيل في مراحل البراعم وحتى مواليد 2014 ولا يجوز لهم المشاركة في المسابقات الأكبر من ذلك.

فترات القيد في موسم 2026-27 للمسابقات المحلية

تسجيل القائمة الأولى: في الفترة من 21 يونيو 2026 وحتى 16 يوليو 2026 لكل المراحل والمسابقات.

اليوم الأخير لتسجيل القوائم النهائية قبل بداية الموسم

الدوري الممتاز: السبت 15 أغسطس

دوري المحترفين: الخميس 13 أغسطس

القسم الثاني (ب): الثلاثاء 11 أغسطس

فترة القيد الثانية (الشتوية): تبدأ من 1 يناير 2027 وحتى 18 فبراير 2027.

قواعد توثيق الأجهزة الفنية والإدارية للموسم الجديد

يجب أن يوثق النادي عقود الأجهزة الفنية والإدارية بالاتحاد المصري قبل بداية المسابقات حتى يتم استخراج بطاقات دخول المباريات للموسم الجديد 2027/2026

لا يجوز المدير الفني المتعاقد مع نادي أن يتولى مسئولية ناد آخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع نادى آخر إذا أنهى النادي التعاقد و(ذلك بحد أقصى ناديين اثنين فقط) في نفس المسابقة.

علي النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.

لن يسمح للأجهزة الفنية والإدارية التواجد بالملعب إلا بعد الحصول على بطاقات الاعتماد من الاتحاد لحضور المباريات، وكذا المدير الرياضي أو مدير الكرة وحال المخالفة سوف تطبق لائحة الجزاءات.

لن يتم استخراج البطاقة للمدرب إلا بعد سداد كافة الجزاءات التي صدرت بحقه.

رسوم المشاركة في المسابقات

تدفع الأندية قبل بداية الموسم قيم مالية للمشاركة في المسابقات وللحكام وللجنة مكافحة المنشطات.

رسوم المشاركة في مسابقات الدوري والكأس

الدوري الممتاز: 100 ألف جنيه

دوري المحترفين: 20 ألف جنيه

القسم الثاني (ب): 15 ألف جنيه

كأس مصر: 50 ألف جنيه لفرق الدوري الممتاز و10 ألاف جنيه لباقي الأندية

رسوم الحكام

يسدد كل نادي من أندية القسم الأولى مبلغ مليوني ونصف المليون جنيه لتغطية تكاليف الحكام

تسدد على قسطين الأول مع القائمة الأولى والثاني مع القائمة الثانية.

رسوم الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات

يسدد كل نادي من أندية الدوري الممتاز 100 ألف جنيه للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات قبل بداية كل موسم.

رسوم توثيق العقود