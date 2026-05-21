10 لقطات لا تنسى في مسيرة صلاح مع ليفربول

تحطيم أرقام قياسية.. اعتلاء منصات تتويج.. أهداف تاريخية.. ملك متوج.. الأول في كل شيء.. ربما لا تختصر هذه الكلمات ما قدمه محمد صلاح مع ناديه ليفربول على مدار 9 سنوات مليئة بالنجاحات والإنجازات.

يوم الأحد المقبل ستنتهي قصة قد تصنف ضمن أفضل نجاحات لاعبي كرة القدم غير الأوروبين مع أندية القارة العجوز.

ومن المؤكد أن مسيرة محمد صلاح لن يكيفها 10 لقطات فقط، لكننا حاولنا أن نختار أفضل لقطاته مع النادي الإنجليزي.

1. تعاقد ليفربول مع صلاح بدون ضجة، يستحق أن يكون أول أبرز لقطاته، فعدم وجود هالة إعلامية حول الصفقة رفع الضغوط من فوق كتف صلاح وجعله يقدم أحد أفضل مواسمه.

في ذلك الوقت، لم يكن مدافعو الدوري الإنجليزي يعلمون قدراته فدخل يقهرهم واحدا تلو الآخر، ويسجل هنا وهناك ويتوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في أول مواسمه مع ليفربول، والذي حطم فيه العديد من الأرقام القياسية.

2. رباعية واتفورد التاريخية.. في مارس 2018، قدّم صلاح عرضًا مذهلًا أمام واتفورد بتسجيله أربعة أهداف وصناعته هدفًا آخر، في واحدة من أكثر المباريات اكتمالًا في مسيرته.

وأصبح أول مصري يحرز هاتريك في الدوري الإنجليزي، وانضمت مصر لقائمة مكونة من 10 دول إفريقية نجح لاعبون منها في إحراز هاتريك بالدوري الإنجليزي.

3. ليلة روما الأوروبية.. تعملق صلاح أمام فريقه السابق روما في نصف نهائي دوري الأبطال 2018، فقد سجل هدفين وصنع هدفين، وقاد ليفربول إلى نهائي البطولة بأداء تاريخي.

4- تتويج بعد الألم.. تعرض صلاح لإصابة قوية بعد تدخل سيرخيو راموس في نهائي دوري الأبطال 2018، في لحظة مؤلمة أبكت جماهير ليفربول والعالم العربي، وانتهت الليلة بخسارة ليفربول للقب أمام ريال مدريد، عاد صلاح للانتقام في مدريد.. وذلك بعد عام من خيبة أمله في كييف، افتتح المصري التسجيل في نهائي دوري الأبطال 2019 ضد توتنام وقاد ليفربول نحو اللقب الأوروبي السادس، ليصبح أول لاعب مصري يرفع الكأس ذات الأذنين.

4. إنهاء عقدة الدوري الإنجليزي.. كان صلاح عنصرًا رئيسيًا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي 2020 بعد غياب 30 عامًا، بفضل أهدافه وتأثيره المستمر، ليصبح أول لاعب مصري يرفع كأس الدوري الإنجليزي.

5. هدفه الخرافي ضد سيتي.. راوغ صلاح دفاع مانشستر سيتي بطريقة مذهلة في أنفيلد عام 2021 قبل أن يسجل هدفًا اعتبره كثيرون من أجمل أهداف الدوري الإنجليزي عبر تاريخه.

6. خماسية أولد ترافورد.. دك صلاح شباك مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد في الفوز 5-0 عام 2021، ليصبح أول لاعب من ليفربول يحقق ذلك في أولد ترافورد.

7. ارتداء شارة قيادة ليفربول.. حمل صلاح شارة قيادة الريدز لأول مرة في مباراة كبيرة ضد مانشستر يونايتد عام 2021، في لحظة عكست مكانته الكبيرة داخل الفريق.

8. "نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل، جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل ما أوتينا من قوة"، كان هذا هو الوعد الذي قطعه صلاح على نفسه بعد نهاية موسم 2023-2024.

ونجح صلاح في الوفاء بوعده بعدما قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025 بأداء أسطوري طوال الموسم.

9. التاج على رأس الملك.. حين كان فريق ليفربول يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي 2025 شهدت الأجواء الاحتفالية لحظة رمزية مؤثرة، حين سقط التاج الذي يعلو كأس الدوري الإنجليزي على الأرض فرفعه ترينت ألكسندر أرنولد ووضعه فوق رأس محمد صلاح الذي قدم موسمًا لا ينسى، ساهم فيه بـ47 هدفا.

10. من المتوقع أن تكون لقطة الوداع يوم الأحد المقبل في ختام مسيرته مع ليفربول أحد أهم لحظات مسيرة صلاح مع ليفربول.. لننتظر ونرى