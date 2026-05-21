3 قرارات من اتحاد الكرة بشأن المنتخبات المختلفة

الخميس، 21 مايو 2026 - 17:58

كتب : FilGoal

أعلن اتحاد الكرة المصري نتائج اجتماعه الذي أقيم اليوم الخميس وشهد اتخاذ عدد من القرارات الخاصة ببرامج إعداد المنتخبات الوطنية والاستحقاقات المقبلة.

وشملت القرارات منتخبات مصر للشباب ومنتخب مصر للكرة النسائية ومنتخب مصر لكرة الصالات.

وجاءت نتائج الاجتماع

وافق المجلس على استضافة بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

اعتماد البرنامج الزمني الخاص بإعداد منتخب مصر للكرة النسائية، والذي يتضمن خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي تونس والسنغال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ضمن خطة الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات.

الموافقة على برنامج إعداد منتخب مصر لكرة الصالات، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، بما يشمل تجمعات ومعسكرات إعداد ومباريات ودية.

وسبق أن كشف اتحاد الكرة عن إسناد اتحاد شمال إفريقيا لمصر تنظيم البطولة.

وناقش المكتب التنفيذي، عددا من الملفات التنظيمية والإدارية المتعلقة بمسابقات وأنشطة اتحاد شمال إفريقيا، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحادات الأعضاء، خلال المرحلة المقبلة.

وأسفر الاجتماع عن اعتماد عدد من القرارات الخاصة باستضافة البطولات المقبلة، حيث تقرر إسناد بطولة شمال أفريقيا، تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية إلى مصر.

بينما تستضيف تونس، بطولة أقل من 17 سنة، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف ليبيا بطولة كرة الصالات، إلى جانب استضافة الجزائر للبطولة المدرسية، بينما تقام بطولة الأندية البطلة للكرة النسائية في تونس.

