قرعة كأس العالم للناشئين - منتخب مصر رفقة قطر في المجموعة الأولى

الخميس، 21 مايو 2026 - 17:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

أسفرت قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة قطر المستضيفة.

وأجريت مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2026 في مدينة زيورخ السويسرية.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم للناشئين للعام الثاني على التوالي.

وانضم منتخب مصر للمجموعة الأولى رفقة قطر وبنما ومصر.

وإليكم مجموعات كأس العالم للناشئين 2026

المجموعة 1: قطر – مصر – بنما – اليونان

المجموعة 2: كوريا الجنوبية – إفريقيا 1 – نيكاراجوا – إكوادور

المجموعة 3: الأرجنتين – أستراليا – إفريقيا 2 – الدنمارك

المجموعة 4: فرنسا – السعودية – هايتي – أوروجواي

المجموعة 5: إيطاليا – كوت ديفوار – جامايكا – أوزبكستان

المجموعة 6: السنغال – كوبا – كرواتيا – طاجيكستان

المجموعة 7: مالي – نيوزيلندا – بلجيكا – فيتنام

المجموعة 8: إسبانيا – الصين – فيجي – المغرب

المجموعة 9: البرازيل – إيرلندا – تنزانيا – كوستاريكا

المجموعة 10: أمريكا – مونتينجرو – تشيلي – الجزائر

المجموعة 11: المكسيك – رومانيا – الكاميرون – فنزويلا

المجموعة 12: اليابان – كولومبيا – صربيا - هندوراس

وتواصل قطر استضافة البطولة للعام الثاني تواليا ضمن سلسلة من خمس نسخ متتالية تستضيفها حتى عام 2029.

بعدما سجلت نسخة 2025 حضورا تاريخيا باعتبارها أول بطولة لفيفا لفئة الناشئين تقام بمشاركة 48 منتخبا وفق النظام الجديد الموسع.

وستقام منافسات البطولة في ملاعب أكاديمية أسباير، مثل النسخة الماضية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

ومن المقرر أن يستضيف استاد خليفة الدولي المباراة النهائية للبطولة، وهو الملعب الذي شهد تتويج المنتخب البرتغالي بلقب النسخة الماضية عقب فوزه على نظيره النمساوي بهدف دون رد، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 38901 متفرج.

وتكتسب النسخة المقبلة أهمية خاصة، بالتزامن مع مرور 50 عاما على افتتاح استاد خليفة الدولي عام 1976.

منتخب مصر تحت 17 كأس العالم للناشئين
