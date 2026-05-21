طارق السيد مشرفا فنيا على أكاديميات الزمالك في السعودية
الخميس، 21 مايو 2026 - 17:03
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن نادي الزمالك تعيين طارق السيد، نجمه السابق، في منصب المشرف الفني على أكاديميات الزمالك داخل المملكة العربية السعودية.
ويستهدف الزمالك توسيع قاعدة اكتشاف المواهب وصناعة أجيال جديدة داخل وخارج مصر.
وكشف الزمالك عبر موقعه الرسمي عن قرار تعيين طارق السيد في منصب المشرف الفني على أكاديميات النادي بالسعودية.
ولعب طارق السيد في صفوف الزمالك بين عامي 1998 و2008.
وحقق السيد مع الزمالك العديد من الألقاب أبرزها الدوري المصري 3 مرات ودوري أبطال إفريقيا.
كما حقق لقبين لكأس إفريقيا (2006 و2008) مع منتخب مصر، قبل اعتزاله في 2009.
وعمل طارق السيد مساعدا في الجهاز الفني لأندية الزمالك، والمصري، والاتحاد.
كما عمل كرجل أول في أندية المنيا، والنصر، والترسانة وتليفونات بني سويف.
