الدباغ: كنت أعلم الظروف الصعبة وأن البطولة ستكون استثنائية قبل قدومي للزمالك

الخميس، 21 مايو 2026 - 16:24

كتب : FilGoal

هدف واحتفال عدي الدباغ - الزمالك - اتحاد العاصمة

أشاد عدي الدباغ بتتويج الزمالك بلقب الدوري بعد موسم وصفه بالشاق.

الزمالك توج بطلا للدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.

وتغلب الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 56 نقطة منفردا بالصدارة.

وكتب الدباغ عبر حسابه الرسمي:

"كنت أعلم قبل قدومي أن الظروف صعبة لكن بنفس الوقت كنت أعلم أن البطولة التي سأحققها ستكون استثنائية وخاصة إذا كانت بطولة الدوري".

"‎الحمد والشكر لله، بعد موسم طويل وشاق وصعب، الزمالك بطل الدوري".

وفاز الزمالك في الجولة الأخيرة على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، ليتوج بطلا للدوري المصري.

سجل عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة السابعة، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة الـ56 لينفرد بلصدارة ويحسم لقب الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة الـ44 في المركز الرابع.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2021/2022.

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.

