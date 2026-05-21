مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم الاستقرار على عودة أحمد عابدين الموسم المقبل

استقر مسؤولو النادي الأهلي على عودة أحمد عابدين مدافع الفريق المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا هذا الموسم.

واختتم عابدين موسمه مع سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على عودة أحمد عابدين إلى الفريق الموسم المقبل".

وتابع "تمت متابعة اللاعب مع سيراميكا خلال المباريات التي خاضها، ويسعى الأهلي لتدعيم الدفاع في ظل القناعة بامتلاكه إمكانيات تؤهله للحصول على فرصة أكبر مع الفريق الأول".

واختتم المصدر تصريحاته "إدارة الأهلي ترى أن المرحلة المقبلة تتطلب منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب المميزين لبناء فريق قوي للمنافسة على البطولات".

ويبلغ عابدين من العمر 20 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وخاض أحمد عابدين 4 مباريات مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم منذ انضمامه في يناير الماضي.

ويرتبط عابدين بتعاقد مع الأهلي حتى صيف 2029.