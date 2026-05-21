قائمة ألمانيا - نوير يعود من الاعتزال الدولي للمشاركة في كأس العالم

عاد مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ إلى صفوف المنتخب الألماني للمشاركة في كأس العالم، بعدما تراجع عن قرار اعتزاله اللعب الدولي.

وسيكون نوير حارس مرمى ألمانيا الأول في البطولة، بعدما لعب المدرب يوليان ناجلزمان والمدير الرياضي رودي فولر دوراً كبيراً في إقناعه بالعودة.

وكان بطل مونديال 2014 قد أعلن اعتزاله الدولي في 21 أغسطس 2024 بعد خوضه 124 مباراة بقميص المنتخب الألماني.

وكانت آخر مشاركاته الدولية في 5 يوليو 2024 خلال مواجهة إسبانيا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا.

وغاب مارك أندري تير شتيجن حارس جيرونا عن القائمة.

وشهدت القائمة تواجد 8 لاعبين ينشطون خارج الدوري الألماني، و7 لاعبين من بايرن ميونيخ، و4 من بوروسيا دورتموند و3 من شتوتجارت.

وجاءت قائمة ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - أوليفر باومان (هوفنهايم) -ألكسندر نوبل (موناكو).

خط الدفاع: فالديمار أنطون (بوروسيا دورتموند) - ناثانييل براون (فرانكفورت) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) - ديفيد راوم (لايبزيج) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (بايرن ميونيخ) - مالك ثياو (نيوكاسل).

خط الوسط: نديم أميري (ماينز) - ليون جوريتسكا (بايرن ميونيخ) - باسكال جروس (برايتون) - جيمي ليفيلينج (شتوتجارت) - لينارت كارل (بايرن ميونيخ) - جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - فيليكس نميشا (بوروسيا دورتموند) - ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ) - أنجيلو شتيلر (شتوتجارت) - فلوريان فيرتز (ليفربول).

خط الهجوم: ماكسيميليان بيير (بوروسيا دورتموند) - كاي هافيرتز (أرسنال) - ليروي ساني (جالاتا سراي) - دينيز أونداف (شتوتجارت) - نيك فولتيماده (نيوكاسل).

ويتواجد المنتخب الألماني ضمن المجموعة الخامسة رفقة كوت ديفوار والإكوادور وكوراساو.