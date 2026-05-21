ثلاثة أبطال مختلفين.. رقم قياسي يحدث لأول مرة في مصر منذ 21 عاما
الخميس، 21 مايو 2026 - 15:17
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات الدوري المصري بعد تتويج الزمالك باللقب بفارق نقطتين عن بيراميدز أقرب منافسيه.
وحقق الزمالك لقب الدوري رقم 15 في تاريخه والأول منذ 2022.
وبذلك اختتمت منافسات الدوري والكأس والسوبر في مصر ولا يتبقى سوى بطولة كأس عاصمة مصر المستحدثة في السنوات الأخيرة.
ولأول مرة منذ موسم 2004 - 2005 يتوج ثلاثة أبطال مختلفين للبطولات المحلية الدوري والكأس والسوبر
إذ توج هذا الموسم كل من الزمالك بلقب الدوري وبيراميدز بلقب الكأس والأهلي بلقب السوبر.
بينما في موسم 2004 - 2005 توج الأهلي بلقب الدوري وإنبي بلقب الكأس أما المقاولون العرب فحصد السوبر.
ومنذ 2005 وحتى الموسم الحالي، لم يسبق وأن أصبح أبطال الثلاث بطولات مختلفين.
إذ يحصد أي فريق من المتوجين على لقبين على أقل تقدير.
