منافس مصر - لاعبو إيران يتوافدون على السفارة الأمريكية من أجل تأشيرات الدخول

الخميس، 21 مايو 2026 - 14:59

كتب : FilGoal

إيران ضد كوستاريكا

توافد لاعبو منتخب إيران على السفارة الأمريكية في تركيا من أجل تقديم طلبات الحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن 4 لاعبين وأحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب إيران تواجدوا في السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة هذا الصباح.

ومن المتوقع أن يقوم أعضاء المنتخب الإيراني بإجراءات مماثلة في السفارة الكندية.

واقتربت أزمة إصدار تأشيرات لاعبي المنتخب الإيراني للولايات المتحدة من أجل خوض كأس العالم من النهاية.

وحامت الشكوك حول مشاركة إيران في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بسبب حربها مع الولايات المتحدة.

وقال أمير مهدي علوي في تصريح نشرته وكالة تسنيم قبل يومين إنه لم يتم حتى الآن إصدار أي تأشيرة لأي من أعضاء المنتخب الإيراني.

لكنه أكد أن ذلك سيحدث قبل يوم الجمعة المقبل.

ويتواجد منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

إيران: فيفا استمع إلى شروطنا الـ10 للمشاركة في كأس العالم وقدم حلولا

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 19 يوليو.

سيلعب منتخب الفراعنة ضد إيران في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم 27 يونيو المقبل.

إيران مصر
