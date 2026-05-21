شقيق حمزة عبد الكريم لـ في الجول: أشكر التوأم.. وسيكون على قدر المسؤولية في كأس العالم

يثق يوسف عبد الكريم في قدرة شقيقه حمزة عبد الكريم مهاجم فريق الشباب بنادي برشلونة الإسباني على إثبات ذاته داخل صفوف منتخب مصر بكأس العالم.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة تضم 27 لاعبا ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم.

وشهدت القائمة مفاجآت أبرزها استبعاد مصطفى محمد ومحمد شحاتة وضم حمزة عبد الكريم لاعب شباب برشلونة.

وقال يوسف عبد الكريم، شقيق مهاجم برشلونة عبر FilGoal.com: "فخور جدا باختيار حمزة ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم".

وأضاف "حلم أي لاعب هو تمثيل بلاده في كأس العالم. أشكر حسام حسن وإبراهيم حسن على ثقتهما الكبيرة".

وأتم تصريحاته "أثق في أن حمزة على قدر المسؤولية، وأنه سيقدم كل ما لديه من أجل تمثيل منتخب مصر بأفضل صورة".

ويستعرض لكم FilGoal.com انضمام 4 لاعبين لأول مرة تحت قيادة حسام حسن

- كريم حافظ والذي سبق له التواجد في منتخب مصر من قبل وكانت المرة الأخيرة في يونيو 2022 تحت قيادة الراحل إيهاب جلال.

- مصطفى زيكو والذي سبق له التواجد مع المنتخب سابقا وكانت المرة الأخيرة في نوفمبر 2022 تحت قيادة روي فيتوريا.

- ينضم الثنائي حمزة عبد الكريم وأقطاي عبد الله للمرة الأولى في قائمة منتخب مصر من الأساس.

بينما يعود نبيل عماد لاعب وسط النجمة السعودي لقائمة المنتخب بعد غياب منذ فترة نوفمبر 2025 وكانت تحت قيادة حسام حسن.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتعتبر تلك القائمة أولية إذ سيتم استبعاد لاعب فقط عقب مواجهة روسيا يوم 28 مايو الجاري وديا على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وينطلق معسكر منتخب مصر غدا الخميس 21 مايو الجاري بمركز المنتخبات الوطنية.

وجاءت قائمة منتخب مصر في كأس العالم كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – المهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة القطري) – رامي ربيعة (العين الإماراتي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) – كريم حافظ (بيراميدز) – أحمد فتوح (الزمالك) - طارق علاء (زد).

الوسط: مروان عطية (الأهلي) – مهند لاشين (بيراميدز) – إمام عاشور (الأهلي) – محمود صابر (زد) - نبيل عماد (النجمة السعودي) - مصطفى زيكو (بيراميدز).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) – محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) – عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – حمزة عبد الكريم (برشلونة) – إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي) - أقطاي عبد الله (إنبي).

ويتواجد منتخب مصر في المحموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا