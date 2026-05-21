بعد انضمامه لقائمة البرازيل.. نيمار يتعرض لإصابة جديدة

تعرض نيمار دا سيلفا مهاجم سانتوس لإصابة في عضلة الساق اليمنى ستبعده عن المباريات الأخيرة لفريقه قبل انطلاق كأس العالم.

وأوضح رودريجو زوجايب طبيب سانتوس للصحفيين أن نيمار يعاني من تورم خفيف في عضلة الساق، مشيرا إلى أن فترة تعافيه تسير بشكل إيجابي.

وأضاف أن حالة نيمار لا تدعو للقلق بعدما أصيب خلال التدريبات.

ومن المتوقع أن يكون جاهزاً الأسبوع المقبل للانضمام إلى المنتخب البرازيلي.

وكان المدرب كارلو أنشيلوتي قد ضم نيمار إلى قائمة البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب البرازيلي مباراتين وديتين أمام بنما يوم 31 مايو، ثم مصر يوم 6 يونيو، قبل افتتاح مشواره في المونديال بمواجهة المغرب يوم 14 يونيو.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي بالتالي:

الحراس: أليسون بيكر (ليفربول) - إيدرسون (فنربخشة) - ويفرتون (جريميو).

الدفاع: أليكس ساندرو (فلامينجو) - بريمير (يوفنتوس) - دانيلو (فلامنجو) - دوجلاس سانتوس (زينيت) - باولو هينريكي (فاسكو دي جاما) - إيبانيز (أهلي جدة) - ليو بيريرا (فلامينجو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ويسلي (روما).

الوسط: برونو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - دانيلو (بوتافوجو) - فابينيو (اتحاد جدة) - لوكاس باكيتا (فلامنجو).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون) - جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - إجور تياجو (برينتفورد) - لويز هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - نيمار (سانتوس) - رافينيا (برشلونة) - رايان (بورنموث) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من المغرب، هايتي، اسكتلندا.