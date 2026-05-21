"حقكم عليا وسنقاتل لإسعادكم".. رسالة محمد شحاتة بعد التتويج بالدوري

وجه محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك رسالة إلى جماهير ناديه بعد التتويج بلقب الدوري.

وفاز الزمالك في الجولة الأخيرة على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، ليتوج بطلا للدوري المصري.

وكتب شحاتة عبر حسابه الرسمي:

"أشكر كل شخص وقف بجانبي في أصعب محنة مريت بها في حياتي وهي وفاة والدي، كان أصعب وجع وصدمة لأن الأب ضهر وسند وأمان".

"أصعب شيء بالنسبة لي أنني كنت بعيدا ولم أتمكن من التواجد بجانبه وسيؤثر ذلك بي طوال العمر لكنه قضاء الله وقدره والحمد لله على كل شيء".

"أشكر جمهور نادي الزمالك العظيم على الدعم كنت دائما السند الحقيقي لنا حتى في أصعب اللحظات، رغم تشكيك الكثيرين فينا بداية الموسم".

"آسف على أي لحظة حزن رأيتها في أعينكم وإذا كنت سببا في ذلك بنهائي الكونفدرالية التي لم يرغب أحد في التتويج بها أكثر مني".

"حقكم عليا وأعدكم بالقتال والمحاربة لإسعادكم وعودة الزمالك لمكانه الطبيعي وعودة إفريقيا في المكان الذي يليق باسم الزمالك وجمهوره".

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة الـ56 لينفرد بلصدارة ويحسم لقب الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة الـ44 في المركز الرابع.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2021/2022.

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.