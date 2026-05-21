"حقكم عليا وسنقاتل لإسعادكم".. رسالة محمد شحاتة بعد التتويج بالدوري

الخميس، 21 مايو 2026 - 12:54

كتب : FilGoal

محمد شحاتة يحتفل باكيا مع جماهير الزمالك بلقب الدوري المصري

وجه محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك رسالة إلى جماهير ناديه بعد التتويج بلقب الدوري.

وفاز الزمالك في الجولة الأخيرة على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، ليتوج بطلا للدوري المصري.

وكتب شحاتة عبر حسابه الرسمي:

أخبار متعلقة:
ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال عمر جابر: اللقب في الزمالك له طعم مختلف.. وتحدينا كل الظروف عبد الناصر محمد: أقسم أن الأخبار السلبية عن الزمالك لم تحدث.. وتوجنا باللقب الأهم السعيد ومهدي وناصر.. 29 لاعبا أبطال الدوري لأول مرة مع الزمالك

"أشكر كل شخص وقف بجانبي في أصعب محنة مريت بها في حياتي وهي وفاة والدي، كان أصعب وجع وصدمة لأن الأب ضهر وسند وأمان".

"أصعب شيء بالنسبة لي أنني كنت بعيدا ولم أتمكن من التواجد بجانبه وسيؤثر ذلك بي طوال العمر لكنه قضاء الله وقدره والحمد لله على كل شيء".

"أشكر جمهور نادي الزمالك العظيم على الدعم كنت دائما السند الحقيقي لنا حتى في أصعب اللحظات، رغم تشكيك الكثيرين فينا بداية الموسم".

"آسف على أي لحظة حزن رأيتها في أعينكم وإذا كنت سببا في ذلك بنهائي الكونفدرالية التي لم يرغب أحد في التتويج بها أكثر مني".

"حقكم عليا وأعدكم بالقتال والمحاربة لإسعادكم وعودة الزمالك لمكانه الطبيعي وعودة إفريقيا في المكان الذي يليق باسم الزمالك وجمهوره".

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة الـ56 لينفرد بلصدارة ويحسم لقب الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة الـ44 في المركز الرابع.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2021/2022.

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.

الزمالك محمد شحاتة
نرشح لكم
ثلاثة أبطال مختلفين.. رقم قياسي يحدث لأول مرة في مصر منذ 21 عاما ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال عمر جابر: اللقب في الزمالك له طعم مختلف.. وتحدينا كل الظروف عبد الناصر محمد: أقسم أن الأخبار السلبية عن الزمالك لم تحدث.. وتوجنا باللقب الأهم عواد يكشف حقيقة الخلاف مع السعيد.. و"غمزة" بلحاج في ركلة الجزاء مواعيد مباريات الخميس 21 مايو - وادي دجلة ضد زد.. ويوم الحسم في الدوري السعودي خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي الونش: ربنا كلل مجهودنا بالنجاح.. ونعتذر للجمهور عن خسارة الكونفدرالية
أخر الأخبار
ثلاثة أبطال مختلفين.. رقم قياسي يحدث لأول مرة في مصر منذ 21 عاما 5 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - لاعبو إيران يتوافدون على السفارة الأمريكية من أجل تأشيرات الدخول 23 دقيقة | منتخب مصر
شقيق حمزة عبد الكريم لـ في الجول: أشكر التوأم.. وسيكون على قدر المسؤولية في كأس العالم 28 دقيقة | في المونديال
بعد انضمامه لقائمة كأس العالم.. عبد المنعم: الحلم تحقق بالصبر ساعة | في المونديال
نيس يعلن غياب عبد المنعم عن نهائي كأس فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
آس: فيفا يدرس مقترح زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2030 إلى 64 ساعة | في المونديال
يوم الحسم.. حسابات تتويج الهلال والنصر بالدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
يوم الحسم.. حسابات تتويج الهلال والنصر بالدوري السعودي ساعة |
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529555/حقكم-عليا-وسنقاتل-لإسعادكم-رسالة-محمد-شحاتة-بعد-التتويج-بالدوري