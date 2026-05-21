عبد الناصر محمد: أقسم أن الأخبار السلبية عن الزمالك لم تحدث.. وتوجنا باللقب الأهم

أعرب عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بعد التتويج بلقب الدوري الذي وصفه بالأهم في الموسم.

الزمالك توج بطلا للدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.

وتغلب الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 56 نقطة منفردا بالصدارة.

وقال عبد الناصر محمد عبر قناة مودرن: "نهدي لقب الدوري لجمهور الزمالك الكبير والعظيم وهم المساهم الأول والأكبر للفريق واللاعبين".

وتابع "الزمالك توج بلقب صعب جدا ضمن بطولات صعبة كثيرة لعبناها السنوات الماضية".

وشدد عبد الناصر محمد "أقسم بالله تحمل لاعبو الزمالك أمور صعبة ولم يحدث أن بدر منهم أي شيء سلبي، أقسم أن كل ما كان يشاع الفترة الماضية لم يكن صحيحا من الأساس".

وأضاف "لم تكن أمامنا أي حلول عقب خسارة الكونفدرالية سوى التعامل النفسي، ومعتمد جمال أبلغهم أننا لن نتدرب سوى من الناحية البدنية خلال تلك الفترة وعملنا على الجانب النفسي".

واختتم عبد الناصر تصريحاته "حزين على لقب الكونفدرالية ليس بسبب المباراة أو اللقب ولكن بسبب عودة الجماهير حزينة، والحمد لله نجحنا في تعويضهم بالبطولة الأهم هذا الموسم".

سجل عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة السابعة، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة الـ56 لينفرد بلصدارة ويحسم لقب الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة الـ44 في المركز الرابع.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2021/2022.

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.