عبد الناصر محمد: أقسم أن الأخبار السلبية عن الزمالك لم تحدث.. وتوجنا باللقب الأهم

الخميس، 21 مايو 2026 - 11:58

كتب : FilGoal

عبد الناصر محمد - مدير الكرة بنادي الزمالك

أعرب عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بعد التتويج بلقب الدوري الذي وصفه بالأهم في الموسم.

الزمالك توج بطلا للدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.

وتغلب الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 56 نقطة منفردا بالصدارة.

وقال عبد الناصر محمد عبر قناة مودرن: "نهدي لقب الدوري لجمهور الزمالك الكبير والعظيم وهم المساهم الأول والأكبر للفريق واللاعبين".

وتابع "الزمالك توج بلقب صعب جدا ضمن بطولات صعبة كثيرة لعبناها السنوات الماضية".

وشدد عبد الناصر محمد "أقسم بالله تحمل لاعبو الزمالك أمور صعبة ولم يحدث أن بدر منهم أي شيء سلبي، أقسم أن كل ما كان يشاع الفترة الماضية لم يكن صحيحا من الأساس".

وأضاف "لم تكن أمامنا أي حلول عقب خسارة الكونفدرالية سوى التعامل النفسي، ومعتمد جمال أبلغهم أننا لن نتدرب سوى من الناحية البدنية خلال تلك الفترة وعملنا على الجانب النفسي".

واختتم عبد الناصر تصريحاته "حزين على لقب الكونفدرالية ليس بسبب المباراة أو اللقب ولكن بسبب عودة الجماهير حزينة، والحمد لله نجحنا في تعويضهم بالبطولة الأهم هذا الموسم".

وفاز الزمالك في الجولة الأخيرة على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، ليتوج بطلا للدوري المصري.

سجل عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة السابعة، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة الـ56 لينفرد بلصدارة ويحسم لقب الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة الـ44 في المركز الرابع.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2021/2022.

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.

الزمالك
نرشح لكم
ثلاثة أبطال مختلفين.. رقم قياسي يحدث لأول مرة في مصر منذ 21 عاما "حقكم عليا وسنقاتل لإسعادكم".. رسالة محمد شحاتة بعد التتويج بالدوري ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال عمر جابر: اللقب في الزمالك له طعم مختلف.. وتحدينا كل الظروف عواد يكشف حقيقة الخلاف مع السعيد.. و"غمزة" بلحاج في ركلة الجزاء مواعيد مباريات الخميس 21 مايو - وادي دجلة ضد زد.. ويوم الحسم في الدوري السعودي خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي الونش: ربنا كلل مجهودنا بالنجاح.. ونعتذر للجمهور عن خسارة الكونفدرالية
أخر الأخبار
ثلاثة أبطال مختلفين.. رقم قياسي يحدث لأول مرة في مصر منذ 21 عاما 5 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - لاعبو إيران يتوافدون على السفارة الأمريكية من أجل تأشيرات الدخول 23 دقيقة | منتخب مصر
شقيق حمزة عبد الكريم لـ في الجول: أشكر التوأم.. وسيكون على قدر المسؤولية في كأس العالم 27 دقيقة | في المونديال
بعد انضمامه لقائمة كأس العالم.. عبد المنعم: الحلم تحقق بالصبر ساعة | في المونديال
نيس يعلن غياب عبد المنعم عن نهائي كأس فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
آس: فيفا يدرس مقترح زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2030 إلى 64 ساعة | في المونديال
يوم الحسم.. حسابات تتويج الهلال والنصر بالدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
يوم الحسم.. حسابات تتويج الهلال والنصر بالدوري السعودي ساعة |
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529549/عبد-الناصر-محمد-أقسم-أن-الأخبار-السلبية-عن-الزمالك-لم-تحدث-وتوجنا-باللقب-الأهم