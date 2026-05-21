عواد يكشف حقيقة الخلاف مع السعيد.. و"غمزة" بلحاج في ركلة الجزاء

كشف محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك حقيقة خلافه مع عبد الله السعيد زميله في الفريق.

وقاد عواد والسعيد الزمالك للتتويج بلقب الدوري، بعد أيام من تردد أنباء عن دخولهما في خلاف عقب مباراة اتحاد العاصمة وخسارة الفريق لنهائي الكونفدرالية بركلات الترجيح.

وقال محمد عواد عبر إم بي سي مصر 2: "جماهير الزمالك هي السبب الرئيسي في الفوز بلقب الدوري. كنا نتمنى تحقيق لقب الكونفدرالية أيضا، لكننا لم نوفق، وعوضنا الله بتحقيق البطولة المفضلة بالنسبة لهم".

وكشف "عبد الله السعيد كان أول من ساندني عندما لعبنا سويا في بداية مسيرتي مع الإسماعيلي، وهذا الموسم كان له دور كبير مع الزمالك. حاولت منحه شارة القيادة تقديرا لمجهوده، لكنه يملك تفكيرا احترافيا خاصا به، وكان الحفاظ على الفوز هو كل ما يشغله، خاصة بعد خسارة الكونفدرالية. نحن محظوظون بوجوده معنا".

وأضاف "التوفيق في ركلات الجزاء أهم من التوقع والتحرك. في الكونفدرالية ذهبت لأكثر من كرة ولم أوفق".

وأجاب "غمزة بلحاج قبل تسديد ركلة الجزاء؟ إذا وضعنا تركيزنا على كل ما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي فلن ننجح. هذا الأمر حدث معي في الموسم الماضي، وتم اتهامي بالتواطؤ مع بيراميدز. ليس من المعقول أن يحدث ذلك التشكيك بعد كل نجاح وإنجاز".

وتصدى عواد لركلة جزاء خلال مباراة سيراميكا كليوباترا سددها المغربي أحمد بلحاج.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمرحلة الحسم من الدوري المصري.

الفوز توج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، والأولى منذ موسم 2022/2023.