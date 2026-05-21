بنزيمة يغيب عن جولة حسم لقب الدوري السعودي.. والدوسري يعود

تأكد غياب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الهلال عن مواجهة الفيحاء، الخميس، بداعي الإصابة.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن بنزيمة لم يغادر مع البعثة المتوجهة إلى المجمعة بسبب عدم الجاهزية.

وكان المهاجم الفرنسي عانى من إصابة في العضلة الضامة لحقت به خلال مواجهة الدربي أمام النصر، التي انتهت بالتعادل 1-1 في قمة الجولة الـ32 من الدوري السعودي، وحالت دون إكماله المباراة.

إذ غادر الملعب في الدقيقة 69، وشارك البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلًا منه.

في السياق نفسه، تلقى الفريق الهلالي دفعة مهمة قبل لقاء الفيحاء بعد مشاركة سالم الدوسري في التدريبات الجماعية، الأربعاء، بعد تعافيه من إصابة تسببت في غيابه عن مواجهة نيوم التي كسبها الأزرق بثنائية نظيفة، السبت، ضمن الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من الدوري.

وتقدم سالم بعثة الأزرق التي غادرت إلى المجمعة في إشارة إلى أنه سيكون ضمن الأسماء التي سيعتمد عليها الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق في لقاء الفيحاء.

ويحتاج الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 81 نقطة إلى الفوز على الفيحاء مع تعادل أو خسارة النصر المتصدر بـ83 نقطة أمام ضمك من أجل التتويج بلقب الدوري.