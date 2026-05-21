مواعيد مباريات الخميس 21 مايو - وادي دجلة ضد زد.. ويوم الحسم في الدوري السعودي

يشهد اليوم الخميس مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس الموفق 21 مايو 2026.

ويلعب وادي دجلة ضد زد ضمن منافاسات الجولة قبل الأخيرة لمجموعة الهبوط.

وفي الدوري السعودي، يلعب النصر ضد ضمك والهلال ضد الفيحاء، لتحديد بطل الدوري هذا الموسم بعد صراع شرس بين الغريمين.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

وادي دجلة × زد.. تقام في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الدوري السعودي

النصر × ضمك.. تقام في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع عبر قناة ثمانية 1.

الهلال × الفيحاء.. تقام في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع عبر قناة ثمانية 2.

الاتحاد × القادسية.. تقام في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع عبر قناة ثمانية 3.