خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي

الخميس، 21 مايو 2026 - 00:59

كتب : FilGoal

يس توروب - الأهلي

تراجع يس توروب المدير الفني لـ الأهلي عن مع مسؤولي النادي بشأن فسخ التعاقد بالتراضي وتمسك بالاستمرار وفقا لبنود العقد، حسبما علم FilGoal.com.

وأنهى الأهلي موسمه باحتلال المركز الثالث في الدوري المصري خلف بيراميدز والزمالك.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "عقدي ما زال ممتدا لمدة موسمين وأرسلت للنادي خطتي لفترة الإعداد للموسم الجديد، والقرار الأخير في يد النادي".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر الانتظار حتى 30 يونيو المقبل وسيتم فسخ العقد وفقا للشرط الجزائي والمقدر براتب 3 أشهر.

وسيخوض النادي جولة مفاوضات جديدة مع المدرب، وإذا لم يتوصلا لاتفاق سيتم فسخ العقد في نهاية يونيو المقبل.

وعندما سئل الدنماركي في المؤتمر الصحفي قال: "حضور وكيلي للقاهرة للتفاوض على فسخ العقد؟ متمسك بالإجابة على أن عقدي ما زال به موسمين وباستثناء ذلك لا يوجد رد آخر".

وأتم "هل سأودع اللاعبين اليوم؟ كما أكدت وقلت للاعبين في غرفة الملابس أتمنى لمن سيذهبون إلى كأس العالم التوفيق ومن سيحصلون على راحة أن يستمتعوا بها وكما أكدت لكم أرسلت خطتي الخاصة بالموسم المقبل للإدارة".

وقاد توروب الأهلي في 36 مباراة حتى الآن فاز في 18 وتعادل في 9 وخسر 9.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة مقابل 54 لبيراميدز و56 للزمالك بعد نهاية الموسم.

الدوري المصري يس توروب
نرشح لكم
الونش: ربنا كلل مجهودنا بالنجاح.. ونعتذر للجمهور عن خسارة الكونفدرالية مؤتمر توروب: عقدي ممتد لمدة موسمين.. وأرسلت لـ الأهلي خطتي للموسم الجديد عواد: حققت 10 ألقاب في 7 سنوات مع الزمالك.. وأبارك لصبحي ومهدي سليمان بعد 250 مباراة.. ديانج يودع الأهلي بعد مسيرة استمرت 7 سنوات مهدي سليمان: أولى بطولاتي والقادم كله لنا بعد تتويج الدوري.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك السعيد: لم نكن لنصل إلى هنا لولا هؤلاء الدباغ: الزمالك موجود والجماهير تستحق لقب الدوري
أخر الأخبار
أمم إفريقيا للناشئين - القرعة تقود الجزائر لربع النهائي وكأس العالم على حساب غانا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 ساعة | الدوري المصري
17 لاعبا.. أبرز اللاعبين الغائبين عن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 3 ساعة | في المونديال
الونش: ربنا كلل مجهودنا بالنجاح.. ونعتذر للجمهور عن خسارة الكونفدرالية 3 ساعة | الدوري المصري
قائمة كأس العالم - ثلاثي مصري يشارك في كأس العالم للمرة الثانية 3 ساعة | منتخب مصر
بعد غياب 44 عاما.. أستون فيلا يعود لمنصات التتويج القارية بحصد لقب الدوري الأوروبي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أقطاي عبد الله لـ في الجول: لا أصدق أنني انضممت لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 4 ساعة | في المونديال
مؤتمر توروب: عقدي ممتد لمدة موسمين.. وأرسلت لـ الأهلي خطتي للموسم الجديد 4 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد
/articles/529542/خبر-في-الجول-توروب-تراجع-عن-اتفاقه-مع-الأهلي-وموقف-النادي