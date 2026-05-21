الونش: ربنا كلل مجهودنا بالنجاح.. ونعتذر للجمهور عن خسارة الكونفدرالية

وجه محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك، الاعتذار لجماهير الفريق عن ضياع لقبي الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمرحلة الحسم من الدوري المصري.

الفوز توج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، والأولى منذ موسم 2022/2023.

وقال الونش في تصريحات لقناة أون سبورت بعد التتويج: "ربنا كلل مجهود اللاعبين بنجاح بعد موسم صعب، وليس دائما ستجد كل وسائل المساعدة متوفرة".

وأتم "أشكر من وقف في ظهر الزمالك وأشكر تلك الجماهير التي دعمتنا طوال الموسم وفي مختلف المحافظات، ونعتذر لهم عن لقب الكونفدرالية وأن بطولة غالية خسرناها وسط جماهيرنا، لكن حقيقة كنا مجهدين جدا وأيضا بطولة كأس مصر التي خسرناها في ظل لعب 3 مباريات خلال 8 أيام فقط".

الونش غاب عن الزمالك في آخر مباراتين بإياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمباراة الأخيرة من الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا بسبب الإصابة.

وتوج صاحب الـ30 عاما بلقب الدوري للمرة الثالثة في مسيرته مع الزمالك، بجانب كونها البطولة الـ12 مع الفريق بشكل عام.