بعد غياب 44 عاما.. أستون فيلا يعود لمنصات التتويج القارية بحصد لقب الدوري الأوروبي

الخميس، 21 مايو 2026 - 00:33

كتب : FilGoal

أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي

حقق أستون فيلا لقب الدوري الأوروبي بالفوز على فرايبورج الألماني بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية الذي أقيم على ملعب بشكتاش بارك في تركيا.

سجل ثلاثية أستون فيلا كل من يوري تيليمانس وإيميليانو بونديا ومورجان روجرز.

ورفع أستون فيلا أول لقب أوروبي له منذ 44 عاما عندما حقق لقب دوري أبطال أوروبا في 1982.

ورفع أوناي إيمري المدير الفني لـ فيلا رصيده من الألقاب في الدوري الأوروبي لـ 5 بعد 3 سابقة مع إشبيلية و1 مع فياريال.

ويسبق المدرب الإسباني فقط في الألقاب الأوروبية كل من جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي وجيوفاني تراباتوني.

وللموسم الثاني على التوالي يحقق جادون سانشو بطولة أوروبية بعدما فاز الموسم الماضي بدوري المؤتمر الأوروبي.

وصف المباراة

المباراة بدأت بقوة بدنية بين الفريقين وأشهر الحكم 3 بطاقات صفراء في أول 20 دقيقة.

هيمن أستون فيلا على الكرة باستحواذ وصل لـ 58% و9 تسديدات.

وأخيرا عرف أستون فيلا كيف ينهي الشوط الأول بتقدم.

عرضية من مورجان روجرز وتسديدة على الطائر من يوري تيليمانس غير المراقب سددها على يمين الحارس ببراعة في الدقيقة 41.

وبعد 6 دقائق أضاف بوينديا الهدف الثاني للفيلانز بتسديدة أكثر من رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني باغت روجرز الجميع وسجل الثالث بعد عرضية بوينديا في الدقيقة 58 ليسهل مهمة فريقه في الدقائق المتبقية.

وضمن فيلا المشاركة في السوبر الأوروبي الموسم المقبل في انتظار الفائز من مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان.

