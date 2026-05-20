مؤتمر توروب: عقدي ممتد لمدة موسمين.. وأرسلت لـ الأهلي خطتي للموسم الجديد

شدد يس توروب المدير الفني لـ الأهلي على استمراره في منصب المدير الفني للفريق في الموسم المقبل.

وأنهى الأهلي الدوري المصري في المركز الثالث خلف بيراميدز والزمالك، وسيشارك الموسم المقبل في الكونفدرالية.

وقال يس توروب المدير الفني لـ الأهلي في المؤتمر الصحفي: "أشكر الجماهير التي ساندتنا طول الموسم، حققنا الفوز الثالث تواليا لكن لم نحقق هدفنا الذي سعينا له".

وأضاف "شعرت بإحباط اللاعبين في غرفة الملابس رغم الفوز بـ 10 لاعبين ضد منافس لم يخسر في آخر 4 مباريات".

وتابع "أشكر اللاعبين على ما قدموه وعدم السماح للمنافس بالتسجيل، وأكرر الشكر للجماهير لأنها ساندت الفريق وكان لديها أمل في حدوث المعجزة لذلك أشكرهم بشدة".

وردا على هل لديك شجاعة الاعتذار والاستقالة، قائلا: "ما أستطيع قوله إنني جئت للنادي وكلي ثقة على تحقيق البطولات وبدأنا بشكل رائع وحققنا بطولة السوبر ثم جاءت فترة الانتقالات وحدث بها ما أوضحته في وقت سابق".

وأكمل "نادي بحجم وعظمة الأهلي كل من ينتمي له يجب أن يشعر بالإحباط لهذه النتيجة".

وشدد "عقدي ما زال ممتدا لمدة موسمين وأرسلت للنادي خطتي لفترة الإعداد للموسم الجديد، والقرار الأخير في يد النادي".

وواصل "حضور وكيلي للقاهرة للتفاوض على فسخ العقد؟ متمسك بالإجابة على أن عقدي ما زال به موسمين وباستثناء ذلك لا يوجد رد آخر".

وأوضح "لا أقصد أن الفوز في 3 مباريات متتالية إنجاز، واعترف بأننا لم نحقق الهدف المنشود، خسرنا مباريات لكن آخر 3 مواجهات لم نخسر ولم نستقبل أهدافا وسجلنا 8 أهداف ومع ذلك لم نحقق أهدافنا".

وتابع "المسؤول عن القصور الفني؟ اللاعبون في الملعب عليهم أدوار محددة ولكن أنا المدير الفني ورئيس المنظومة الكروية سواء قدم اللاعبين المطلوب منهم أم لا".

وأوضح سبب الانتفاضة الأخيرة قائلا: "وجدنا حلول في النواحي الهجومية بعد تألق بن شرقي وعودة تريزيجيه من الإصابة واللاعبين أدت في الناحية الدفاعية بشكل مميز وهو ما جعلنا لا نستقبل أهداف في آخر 3 مباريات حتى مباراة المصري ونحن نلعب بنقص عددي".

وأتم "هل سأودع اللاعبين اليوم؟ كما أكدت وقلت للاعبين في غرفة الملابس أتمنى لمن سيذهبون إلى كأس العالم التوفيق ومن سيحصلون على راحة أن يستمتعوا بها وكما أكدت لكم أرسلت خطتي الخاصة بالموسم المقبل للإدارة".