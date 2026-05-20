السعيد ومهدي وناصر.. 29 لاعبا أبطال الدوري لأول مرة مع الزمالك

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 23:52

كتب : محمد فتحي

لحظة تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2025/2026

دخل 29 لاعبا جديدا تاريخ اللاعبين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة نادي الزمالك.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمرحلة الحسم من الدوري المصري.

الفوز توج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، والأولى منذ موسم 2021/2022.

وفي موسم صعب على نادي الزمالك إداريا، حصل 27 لاعبا على بطولة الدوري المصري لأول مرة بقميص الزمالك.

يأتي مهدي سليمان حارس الفريق على رأس القائمة بعد أن توج بأول لقب في مسيرته الكروية في عمر 38 سنة بعد انضمامه للزمالك هذا الموسم.

عبد الله السعيد توج بلقب الدوري للمرة الخامسة في مسيرته، والأولى بقميص الزمالك، وغيرهم من اللاعبين الجدد.

وجاءت قائمة المتوجين الجدد بلقب الدوري المصري بقميص الزمالك كالتالي:

المهدي سليمان

محمود الشناوي

محمد إسماعيل

أحمد حسام

أحمد مجدي

محمود بنتايك

محمد إبراهيم

بارون أوتشينج

أحمد ربيع

السيد أسامة

أحمد خضري

محمود جهاد

يوسف وائل

محمد شحاتة

محمد السيد

أدم كايد

أحمد حمدي

عبد الله السعيد

محمد حمد

شيكو بانزا

جوان بيزيرا

أحمد شريف

أحمد عبد الرحيم "إيشو"

حازم أسامة

عدي الدباغ

ناصر منسي

عمرو ناصر

ناصر ماهر (انتقل لبيراميدز في يناير)

نبيل عماد (انتقل للنجمة السعودي في يناير)

