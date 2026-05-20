عواد: حققت 10 ألقاب في 7 سنوات مع الزمالك.. وأبارك لصبحي ومهدي سليمان

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 23:24

كتب : FilGoal

محمد عواد يحتفل مع جماهير الزمالك بلقب الدوري المصري

تقدم محمد عواد لاعب الزمالك بالتهنئة لجماهير الأبيض والإشادة لزملائه في الفريق بعد التتويج بلقب الدوري المصري.

وحقق الزمالك لقب الدوري المصري بعد صراع شرس مع الأهلي وبيراميدز حتى الجولة الأخيرة، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 1-0 في آخر جولة.

وقال محمد عواد لاعب الزمالك عبر أون سبورت: "لم نوفق منذ أيام في الكونفدرالية وأعتذر للجماهير على ما حدث، وكنت أود مساعدة الفريق للتتويج باللقب".

أخبار متعلقة:
بعد تتويج الدوري.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك بعد 250 مباراة.. ديانج يودع الأهلي بعد مسيرة استمرت 7 سنوات مهدي سليمان: أولى بطولاتي والقادم كله لنا السعيد: لم نكن لنصل إلى هنا لولا هؤلاء

وأضاف "سعادتنا كبيرة جدا اليوم وهذا ثالث لقب دوري لي مع الفريق، وإنجاز كبير".

وأردف "حققت 10 ألقاب في 7 سنوات بقميص الزمالك وكنت أريد التتويج بألقاب أكثر".

وأكمل "أبارك للاعبين الرجال الذي يستحقون الفرحة وأعد الجماهير بمزيد من الألقاب".

وواصل "الجمهور يستحق هذه البطولة ولولاه لم نكن لنحقق شيئا، وأشكرهم على دعمهم الكامل".

وتابع "صبحي بدأ مسابقة الدوري، ومن بعده مهدي سليمان، ورغم أنني شاركت في آخر مباراة إلا أنهما يستحقون الإشادة".

وأتم "أبارك بالأخص لمهدي سليمان على التتويج بأول لقب في مسيرته وانضمامه لمنتخب مصر في كأس العالم".

وتألق عواد في التصدي في اللقاء الأخير لركلة جزاء سددها أحمد بلحاج.

الدوري المصري محمد عواد الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي الونش: ربنا كلل مجهودنا بالنجاح.. ونعتذر للجمهور عن خسارة الكونفدرالية مؤتمر توروب: عقدي ممتد لمدة موسمين.. وأرسلت لـ الأهلي خطتي للموسم الجديد بعد 250 مباراة.. ديانج يودع الأهلي بعد مسيرة استمرت 7 سنوات مهدي سليمان: أولى بطولاتي والقادم كله لنا بعد تتويج الدوري.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك السعيد: لم نكن لنصل إلى هنا لولا هؤلاء الدباغ: الزمالك موجود والجماهير تستحق لقب الدوري
أخر الأخبار
أمم إفريقيا للناشئين - القرعة تقود الجزائر لربع النهائي وكأس العالم على حساب غانا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 ساعة | الدوري المصري
17 لاعبا.. أبرز اللاعبين الغائبين عن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 3 ساعة | في المونديال
الونش: ربنا كلل مجهودنا بالنجاح.. ونعتذر للجمهور عن خسارة الكونفدرالية 3 ساعة | الدوري المصري
قائمة كأس العالم - ثلاثي مصري يشارك في كأس العالم للمرة الثانية 3 ساعة | منتخب مصر
بعد غياب 44 عاما.. أستون فيلا يعود لمنصات التتويج القارية بحصد لقب الدوري الأوروبي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أقطاي عبد الله لـ في الجول: لا أصدق أنني انضممت لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 4 ساعة | في المونديال
مؤتمر توروب: عقدي ممتد لمدة موسمين.. وأرسلت لـ الأهلي خطتي للموسم الجديد 4 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد
/articles/529533/عواد-حققت-10-ألقاب-في-7-سنوات-مع-الزمالك-وأبارك-لصبحي-ومهدي-سليمان