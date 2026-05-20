عواد: حققت 10 ألقاب في 7 سنوات مع الزمالك.. وأبارك لصبحي ومهدي سليمان

تقدم محمد عواد لاعب الزمالك بالتهنئة لجماهير الأبيض والإشادة لزملائه في الفريق بعد التتويج بلقب الدوري المصري.

وحقق الزمالك لقب الدوري المصري بعد صراع شرس مع الأهلي وبيراميدز حتى الجولة الأخيرة، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 1-0 في آخر جولة.

وقال محمد عواد لاعب الزمالك عبر أون سبورت: "لم نوفق منذ أيام في الكونفدرالية وأعتذر للجماهير على ما حدث، وكنت أود مساعدة الفريق للتتويج باللقب".

وأضاف "سعادتنا كبيرة جدا اليوم وهذا ثالث لقب دوري لي مع الفريق، وإنجاز كبير".

وأردف "حققت 10 ألقاب في 7 سنوات بقميص الزمالك وكنت أريد التتويج بألقاب أكثر".

وأكمل "أبارك للاعبين الرجال الذي يستحقون الفرحة وأعد الجماهير بمزيد من الألقاب".

وواصل "الجمهور يستحق هذه البطولة ولولاه لم نكن لنحقق شيئا، وأشكرهم على دعمهم الكامل".

وتابع "صبحي بدأ مسابقة الدوري، ومن بعده مهدي سليمان، ورغم أنني شاركت في آخر مباراة إلا أنهما يستحقون الإشادة".

وأتم "أبارك بالأخص لمهدي سليمان على التتويج بأول لقب في مسيرته وانضمامه لمنتخب مصر في كأس العالم".

وتألق عواد في التصدي في اللقاء الأخير لركلة جزاء سددها أحمد بلحاج.